"Tu cuerpo, mi elección": estallido sexista en Internet tras la elección de Trump

WASHINGTON (France 24).– "Tu cuerpo, mi elección. Para siempre". Publicada a raíz de la reelección de Donald Trump a la Casa Blanca, la misógina publicación de Nick Fuentes, un “influencer” masculinista y supremacista blanco, ha generado más de 91 millones de visualizaciones en X, y ha sido compartida 35 mil veces.

Secuestrando el lema feminista "Mi cuerpo, mi elección" –utilizado desde finales de los años 60 como grito de guerra para defender el derecho de toda mujer a tomar sus propias decisiones sexuales, matrimoniales y reproductivas–, el mensaje publicado en las primeras horas de las elecciones estadunidenses provocó numerosas reacciones. Y desencadenó un recrudecimiento de los comentarios sexistas y misóginos en las redes sociales.

En un informe publicado el 8 de noviembre, el Instituto para el Diálogo Estratégico (ISD) afirma haber observado un aumento de los contenidos misóginos en las redes sociales desde finales de octubre, así como un aumento significativo de las publicaciones centradas en la derogación de la 19 Enmienda de la Constitución estadunidense, que asegura a las mujeres el derecho de voto.

Desde entonces, el número de publicaciones que atacan a las mujeres se ha disparado.

El día después de la elección de Donald Trump, la ISD registró un aumento del 4,600% en las menciones de las frases "Tu cuerpo, mi elección" y "Vuelve a la cocina" en X.

Según ISD, los autores de estos mensajes "parecen estar utilizando los resultados electorales como una estructura de licencia para defender más abierta y agresivamente la retórica sobre la limitación de los derechos de las mujeres".

"Como si pudieran opinar"

"El patriarcado ha vuelto", comenta Myron Gaines, presentador del podcast masculinista Fresh&Fit, cuyo lema no es otro que “Transformar Simps en Pimps” (“simps” es un término del argot para designar a los hombres excesivamente atentos y supuestamente sumisos con las mujeres, mientras que “pimps” significa literalmente proxeneta, y designa a los hombres que controlan a las mujeres, consideradas a su vez prostitutas).

En X, como en Facebook y TikTok, proliferan los comentarios de miembros de la "manosfera" (comunidades masculinas en línea que promueven creencias, actitudes, comportamientos y discursos antifeministas y sexistas) galvanizados por la reelección de Donald Trump, que "explotan como estímulo para limitar los derechos reproductivos y los derechos de las mujeres", señala el ISD, que teme que "el impacto sobre las mujeres" se extienda "hasta las próximas elecciones presidenciales y más allá".

Influencers como Andrew Tate (con más de diez millones de seguidores en X), conocido por su retórica antifeminista, alientan abiertamente la regresión de los derechos de las mujeres.

En un post publicado el 7 de noviembre (borrado desde entonces), declaraba: "Hoy he visto a una mujer intentando cruzar la carretera, pero no me he parado. ¿Derecho de paso? Ya no tiene ningún derecho". Un post visto más de 680 mil veces en menos de dos horas.

Mientras surge en Estados Unidos el movimiento feminista “4B”, que aboga por rechazar las relaciones con hombres, el activista de extrema derecha Jon Miller (con más de 123 mil seguidores) publicó un post en el que declaraba: "Las mujeres amenazan con hacer huelga de sexo, como si tuvieran algo que decir al respecto". El post, visto 85 millones de veces, ha sido borrado, acusado de fomentar las violaciones.

El modelo Trump

El aumento del acoso en la red demuestra que los masculinistas en línea y los activistas de extrema derecha se sienten alentados por el resultado de unas elecciones que muchos "vieron como un referendo sobre los derechos reproductivos de las mujeres", según la CNN, que lleva varios años observando un retroceso de los derechos reproductivos de las mujeres en Estados Unidos.

Cuando se trata de sexismo, Donald Trump es un modelo a seguir. En 2016, él mismo hizo comentarios misóginos, diciendo en un video rescatado por el Washington Post: "Cuando eres una estrella, (las mujeres) te dejan hacer lo que quieras, puedes agarrarlas por la vagina, hacer lo que quieras".

Declarado culpable en el asunto de Stormy Daniels en mayo de 2024, lo que le convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos condenado por la justicia, Donald Trump también fue condenado por abuso sexual y difamación hacia E. Jean Carroll, una experiodista que le acusó de agredirla en los años 90. Estos casos no impidieron que el expresidente fuera reelegido a la Casa Blanca, tras una campaña de 2024 salpicada de joyas sexistas.

En un mitin en Wisconsin a finales de octubre, Donald Trump dijo que protegería a las mujeres "lo quieran o no". En cuanto a su compañero de fórmula, el vicepresidente electo J.D. Vance, se dio a conocer con sus mordaces críticas a las "señoras gato sin hijos" y su descripción de Kamala Harris como "basura".

Amenazas y llamados a la violación

Además de estas numerosas provocaciones online, los expertos temen que el acoso a las mujeres que ahora parece normalizarse se extienda más allá de las redes sociales.

Según el informe del ISD, "chicas jóvenes y padres han denunciado en las redes sociales casos de acoso offline" que implican el uso de la engañosa expresión "tu cuerpo, mi elección". Según la ISD, "esta frase les ha sido dirigida en la escuela, o coreada por chicos jóvenes en clase".

En este clima de tensión, los derechos de las mujeres parecen estar de nuevo amenazados en Estados Unidos.

En las redes sociales, varias mujeres han denunciado haberse enfrentado a amenazas, como Camila Guadarrama, una creadora de contenidos que dice haber borrado uno de sus videos tras ser amenazada en los comentarios por hombres que decían que "no podían esperar (a) violarla".

Ante esta ola de odio misógino, mujeres y hombres ya están organizando campañas en las redes sociales para plantar cara, responder a los ataques sexistas y recordar que no se pueden poner en tela de juicio los derechos de las mujeres.

Además, poco después de la publicación de Nick Fuentes, su dirección se hizo pública en X, y algunos de sus detractores reaccionaron a su post misógino publicando fotos y documentos de propiedad que proporcionaban información sobre la ubicación de su supuesto domicilio.

En el ámbito de las redes sociales, según la CNN, un portavoz de TikTok dijo que la frase "tu cuerpo, mi elección" violaba las normas comunitarias de la plataforma y que cualquier contenido que la utilizara sería eliminado, a menos que condenara explícitamente ese lenguaje.