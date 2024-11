Rusia planea mezclar una nueva arma letal entre drones señuelo en Ucrania

Un oficial ucraniano examina un dron Shahed derribado con una carga termobárica lanzada por Rusia en un laboratorio de investigación en un lugar no revelado en Ucrania el jueves 14 de noviembre de 2024. Foto: Foto AP/Efrem Lukatsky

KIEV, Ucrania (AP).- En una fábrica secreta en las praderas centrales de Rusia, los ingenieros están fabricando cientos de drones señuelo destinados a abrumar las defensas ucranianas mientras intentan protegerse contra una nueva y terrible arma, según una investigación de The Associated Press.

La planta de la Zona Económica Especial de Alabuga, en Rusia, empezó a fabricar drones termobáricos junto con los señuelos, según descubríó la investigación. Las ojivas termobáricas crean un vórtice de alta presión y calor que puede atravesar paredes gruesas. Absorben todo el oxígeno que encuentran a su paso y tienen una reputación temible debido a las lesiones que provocan incluso fuera del lugar de la explosión inicial: pulmones colapsados, globos oculares aplastados, daño cerebral.

Rusia ideó el plan para los señuelos a fines de 2022 y lo denominó Operación Objetivo Falso, según una persona familiarizada con la producción de drones de Rusia que habló bajo condición de anonimato porque la industria es muy sensible.

La idea era lanzar drones armados junto con docenas de señuelos, a veces rellenos de trapos o espuma, e indistinguibles en el radar de los que llevan bombas reales. Las fuerzas ucranianas deben tomar decisiones en fracciones de segundo sobre cómo gastar los escasos recursos para salvar vidas y preservar la infraestructura crítica.

“La idea era fabricar un dron que creara una sensación de absoluta incertidumbre en el enemigo, de modo que no supiera si se trata realmente de un arma letal... o, en esencia, de un juguete de espuma”, explicó la fuente. Con los sistemas termobáricos, ahora existe un “enorme riesgo” de que un dron armado se desvíe de su trayectoria y acabe en una zona residencial, donde los “daños serán simplemente aterradores”, afirmó.

La fábrica de drones de Rusia

En las últimas semanas, los cielos de Ucrania han sido invadidos por docenas de señuelos, cada uno de los cuales aparece como un punto indistinguible en las pantallas de radar militares. Durante el primer fin de semana de noviembre, la región de Kiev pasó 20 horas bajo alerta aérea, y el sonido de los drones zumbando se mezcló con el estruendo de las defensas aéreas y los disparos de fusil.

Los señuelos desarmados representan ahora más de la mitad de los drones que apuntan a Ucrania, según la persona y Serhii Beskrestnov, un experto en electrónica ucraniano cuya camioneta militar negra está equipada con bloqueadores electrónicos para derribar drones.

Tanto los señuelos desarmados como los drones armados Shahed, diseñados por Irán, se construyen en una fábrica en la Zona Económica Especial de Alabuga, un complejo industrial creado en 2006 a unos mil al este de Moscú para atraer empresas e inversiones a Tartaristán. Se expandió después de la invasión de Ucrania en 2022 y algunos sectores cambiaron a la producción militar, agregando nuevos edificios y renovando sitios existentes, según imágenes satelitales analizadas por The Associated Press.

En los videos publicados en las redes sociales, la fábrica se promociona como un centro de innovación, pero David Albright, del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, con sede en Washington, dijo que el propósito actual de Alabuga es exclusivamente producir y vender drones al Ministerio de Defensa de Rusia.

Los videos y otros materiales promocionales fueron retirados después de que una investigación de la AP descubriera que muchas de las mujeres africanas contratadas para cubrir la escasez de mano de obra allí se quejaron de que las engañaron para aceptar trabajos en la planta.

Rusia e Irán firmaron un acuerdo por mil 700 millones de dólares para la compra de los Shaheds en 2022, después de que el presidente Vladimir Putin invadió Ucrania, y Moscú comenzó a utilizar importaciones iraníes de vehículos aéreos no tripulados (UAV) en combate ese mismo año. Poco después de la firma del acuerdo, comenzó la producción en Alabuga.

En octubre, Moscú atacó con al menos mil 889 drones, un 80% más que en agosto, según un análisis de AP que ha seguido el rastro de los drones durante meses. Este día, Rusia lanzó 145 drones sobre Ucrania, apenas unos días después de que la reelección de Donald Trump pusiera en duda el apoyo de Estados Unidos al país.

Desde el verano, la mayoría de los drones se estrellan, son derribados o desviados por interferencias electrónicas, según un análisis de AP de las reuniones militares ucranianas. Menos del 6% alcanza un objetivo discernible, según los datos analizados por AP desde fines de julio. Pero las grandes cantidades significan que un puñado puede colarse cada día, y eso es suficiente para ser mortal.

Enjambres diarios de drones

Las tácticas rusas de los drones siguen evolucionando. Ahora, los misiles más potentes suelen seguirles de cerca a medida que las defensas aéreas se agotan ante los drones. Los más destructivos son los misiles balísticos y de crucero, que vuelan mucho más rápido que los drones, emiten un zumbido fuerte y pueden rastrearse a simple vista.

Incluso los señuelos pueden ser útiles para Rusia. Un señuelo con una cámara que transmite en vivo permite al avión geolocalizar las defensas aéreas de Ucrania y transmitir la información a Rusia en los últimos momentos de su vida mecánica.

Noche tras noche, los francotiradores ucranianos entran en acción para derribar los drones con misiles tierra-aire portátiles. Un francotirador, que como la mayoría de los soldados ucranianos pidió ser identificado por su apodo Rosmaryn, dijo que había derribado quizás una docena de drones en casi dos años y vio uno que estaba lleno de trapos y espuma. Rosmaryn ve a su adversario en términos casi humanos y describe el intento del avión de burlar a su pequeña unidad.

“Era parte de un enjambre, y volaba como uno de los últimos”, dijo. “Cuando está en el cielo, no podemos saber de qué tipo es, porque todo está dentro del dron. Solo lo sabemos después de que lo derriban”.

Muchos de ellos vuelan a una altitud de entre dos mil y tres mil metros antes de descender a altitudes más bajas en su aproximación final, dijo Rosmaryn. Los videos filtrados sugieren que Ucrania está utilizando helicópteros para derribar los drones que vuelan a gran altitud. Tres señuelos de origen ruso se estrellaron en Moldavia la semana pasada, informaron las autoridades locales.

Gracias a un truco óptico, el radar no puede distinguir un dron armado con la carga explosiva habitual de 50 kilogramos de un Shahed o con un arma termobárica (también conocida como bomba de vacío) de aquellos que no tienen ojiva o están equipados con cámaras de vigilancia con transmisión en vivo. También hay otros drones de calidad aún más ruda, armados y desarmados, pero en menor cantidad que los aviones no tripulados de estilo Shahed.

Por eso, incluso sabiendo que los señuelos constituyen ahora la mayor parte del enjambre entrante, Ucrania no puede permitirse el lujo de dejar pasar nada.

“Para nosotros, es sólo un punto en el radar… Tiene velocidad, dirección y altitud”, dijo el coronel Yurii Ihnat, portavoz de la Fuerza Aérea. “No tenemos forma de identificar el objetivo exacto durante el vuelo, por lo que tenemos que bloquearlos con guerra electrónica o utilizar potencia de fuego para neutralizarlos. El enemigo los utiliza para dispersar nuestra atención”.

Los motores y los componentes electrónicos de los Shaheds armados y los señuelos son una mezcla de importaciones chinas y occidentales, según fragmentos vistos por The Associated Press en un laboratorio militar ucraniano. Sin ellos, los drones no pueden volar. A pesar de casi tres años de sanciones, Moscú todavía puede conseguir las piezas, en gran parte de China y a través de terceros países en Asia Central y Oriente Medio.

A mitad de la serie de alertas aéreas del 2 de noviembre, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo que los enjambres de Shaheds, que estimó en dos mil solo durante el mes de octubre, fueron posibles gracias a tecnología occidental que logró burlar las sanciones.

“Entre estos numerosos Shaheds se encuentran más de 170 mil componentes cuyo envío a Rusia debería haber sido bloqueado. Microcircuitos, microcontroladores, procesadores, muchas piezas diferentes, sin las cuales este terrorismo sería simplemente imposible”, dijo Zelenski.

La fabricación conjunta de los drones (algunos para transportar bombas, otros para desviar la atención) está ahorrando dinero al ejército ruso. La producción de los señuelos comenzó a principios de este año y ahora la planta produce unos 40 drones desarmados más económicos al día y unos 10 armados, que cuestan unos 50 mil dólares y tardan más en producirse, según la persona con conocimiento de la producción de drones rusos.

El medio de comunicación ruso Izvestia dijo a finales de octubre que el objetivo del señuelo es “debilitar” al enemigo obligándolo a desperdiciar municiones antes de enviar a los Shaheds armados.

Tanto Beskrestnov como la persona familiarizada con la producción rusa de drones dijeron que los ingenieros de Alabuga también están experimentando constantemente, lo que coloca a Moscú a la vanguardia de la producción de drones.

Para dificultar la interferencia electrónica, agregan tarjetas SIM ucranianas, SIM de roaming, Starlinks, fibra óptica y, a veces, pueden recibir información en tiempo real antes de que los drones se bloqueen, derriben o se queden sin combustible.

A veces, colocan una bola de espuma pintada de plata para que el dron parezca más grande en un radar. Pero la última variante termobárica está causando nueva angustia en Ucrania.

Miedos termobáricos

Desde un punto de vista militar, los sistemas termobáricos son ideales para perseguir objetivos que se encuentren dentro de edificios fortificados o a gran profundidad bajo tierra.

Los drones termobáricos de Alabuga son particularmente destructivos cuando impactan edificios, porque también están cargados con cojinetes de bolas para causar el máximo daño incluso más allá de la explosión sobrecalentada, dijo Albright.

Beskrestnov, más conocido como Flash y cuya camioneta militar negra está equipada con bloqueadores electrónicos para derribar drones, dijo que los termobaricos se utilizaron por primera vez durante el verano y estimó que ahora representan entre el 3% y el 5% de todos los drones.

“Este tipo de ojiva tiene la capacidad de destruir un edificio enorme, especialmente un bloque de pisos. Y es muy eficaz si la Federación Rusa intenta atacar nuestras centrales eléctricas”, afirmó.

Tienen una reputación temible debido a los efectos físicos que producen incluso en personas atrapadas fuera del lugar inicial de la explosión, dijo Arthur van Coller, un experto en derecho internacional humanitario de la Universidad de Fort Hare en Sudáfrica.

“Con una explosión termobárica, debido a la nube que crearía, todo lo que se encontrara en su radio se vería afectado”, dijo. “Crea un miedo masivo en la población civil. Las armas termobáricas han creado la idea de que son armas realmente horribles y eso crea miedo”.