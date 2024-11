Día Mundial del Retrete: ONU estima que 3 mil 500 millones de personas no tienen acceso a letrinas seguras

MADRID, (EUROPA PRESS).- Este martes 19 de noviembre se celebra el Día Mundial del Retrete y Naciones Unidas estima que 3,500 millones de personas carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura, como unas letrinas con agua corriente, y todavía hoy unos 500 millones tienen que realizar sus necesidades al aire libre.

Un solo gramo de heces humanas puede contener hasta 10 millones de virus, un millón de bacterias y mil millones de parásitos. Por eso, AUARA advirtió de que defecar en cualquier parte, aunque puede parecer 'natural', "si no se trata adecuadamente puede suponer que se contaminen fuentes de agua de las que luego beben personas y animales, propagando enfermedades mortales como el cólera".

Pero, además, en determinados contextos, "estar expuesto puede conllevar el riesgo, sobre todo a las mujeres, de ser atacadas". Más aún, incluso en los casos en los que existen ciertas infraestructuras de alcantarillado y agua corriente, muchas veces ocurren desastres meteorológicos o conflictos armados que interrumpen el acceso al agua por completo, "lo que afecta gravemente a la vida de las personas".

Por todo ello, el lema de este año del Día Mundial del Retrete de Naciones Unidas es 'El retrete: un lugar para la paz', recordando que el acceso a una letrina limpia y privada "no solo es una cuestión de comodidad, sino un derecho esencial para la salud, la dignidad y la seguridad de cada ser humano".

La empresa social AUARA, perteneciente a la Corporación Hijos de Rivera, que destina el 100% de sus dividendos a llevar agua potable a países que carecen de ella, ha realizado proyectos desde 2016 en lugares desfavorecidos relacionados directamente con este problema, llevando un acceso seguro y limpio a letrinas a más 5,000 personas desde sus inicios.

Muchos de estos proyectos, como las letrinas en Sagaya Matha High School en Birmania o las letrinas colegio Luena en Angola, tienen un alcance especialmente importante, ya que al estar situadas en centros educativos, no solo cumplen la función higiénica y de salud, sino que "también facilitan que los niños y jóvenes tengan la oportunidad de estudiar y de un futuro mejor".

O proyectos como el de Battambang en Camboya, en que se han construido letrinas en una zona donde hay un gran número de discapacitados por las minas antipersona, con las dificultades añadidas que ellos pueden tener para ir al baño.

"Disponer de un retrete es un paso fundamental para un mundo más seguro, justo y salubre. Desde AUARA, que hemos hecho nuestra la misión de llevar agua limpia a los lugares donde no la tienen, consideramos que las letrinas son una infraestructura fundamental, y por eso muchos de nuestros proyectos están orientados a construirlas", explica el CEO y fundador de AUARA, Antonio Espinosa de los Monteros.

Con este tipo de iniciativas, AUARA sigue visibilizando el propósito con el que se fundó en 2016, facilitar el acceso a agua potable a las comunidades que carecen de ella. En total, gracias a los clientes que eligen AUARA, más de 130,444 personas tienen acceso a agua potable y se han generado un total de 464.2 millones litros mediante la instalación y construcción de 173 infraestructuras (pozos, depósitos de agua, letrinas, agricultura, canalizaciones) en 23 países de África, Asia y América Central.

Fundación We are water supera los 100 proyectos en todo el mundo

Por su parte, la Fundación We Are Water ha informado de que, tras catorce años desempeñando una labor social de alcance global, ha llevado a cabo 107 proyectos destinados a mitigar el impacto negativo de la escasez de agua y la falta de recursos de saneamiento en todo el mundo. Estas iniciativas han beneficiado a más de 4 millones de personas en 40 países, generando un impacto positivo en sus vidas, y ejerciendo de motor de cambio social.

Comprometida con la creación de un mundo más justo mediante la erradicación de los problemas relacionados con el agua y la concienciación sobre su importancia, la Fundación We Are Water ha colaborado con asociaciones, ONG y agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como UNICEF, para el desarrollo de planes y proyectos en las regiones más afectadas por la escasez de agua y la falta de infraestructuras de saneamiento.

En el marco del Día Mundial del Retrete y tras más de 100 proyectos, la fundación incide en la necesidad de "mirar con perspectiva y hacer hincapié en los proyectos de saneamiento que ha desarrollado, mejorando la higiene básica y la calidad de vida de millones de personas de todos los rincones del planeta".

Para poder revertir la precaria situación del saneamiento en el mundo, la fundación ha implementado 55 proyectos de saneamiento en 29 países, los cuales han beneficiado, de manera directa e indirecta, en la vida de más de 2.5 millones de personas al proporcionar acceso a instalaciones sanitarias adecuadas y promover prácticas de higiene esenciales para la salud.

Una de las iniciativas más significativas de la Fundación tuvo lugar en el campo de refugiados de Nyabiheke, en Ruanda, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los desplazados procedentes de la República Democrática del Congo. Comprometida con el bienestar y la salubridad de esta comunidad, la Fundación, junto con World Vision, construyó un bloque de 10 letrinas otro de y 10 duchas, permitiendo que más de 480 mujeres y menores de 15 años dispongan de opciones de salubridad dignas.

Conscientes del alcance de esta problemática en muchos rincones de África, la Fundación, junto con UNICEF, erradicaron la defecación al aire libre en la región Centro Oeste de Burkina Faso gracias a la aplicación del método SANTOLIC (Saneamiento Total Liderado por la Comunidad), teniendo un impacto directo en más de 2.100 familias. También en Burkina Faso, se erradicó la defecación al aire libre en 19 comunidades de la comuna de Léo mediante la mejora de la sostenibilidad de las letrinas y el refuerzo de las capacidades y recursos de los centros de salud y las comunidades autóctonas.

Una de las iniciativas más emotivas fue la rehabilitación, en 2023, de los puntos de agua que abastecen a diez escuelas y las estructuras de letrinas en los distritos de Bo, Pujehun, Bonthe y Kono, en Sierra Leona. Esta acción, que fue posible gracias a la colaboración y participación de la comunidad, ha beneficiado a más de 6,000 alumnos y a más de 36,000 miembros de estas comunidades al proporcionarles instalaciones adecuadas, mejorando así su acceso al agua potable y las condiciones de saneamiento.

Conscientes del poder transformador de la educación y de cómo la capacitación y los actos pueden cambiar el mundo, la Fundación We Are Water ha implementado 23 proyectos de educación e instalación de sistemas de saneamiento en escuelas de 13 países. Aunque estos proyectos son solo un primer paso, han beneficiado directamente a cerca de 90,000 niños y niñas, y han impactado indirectamente a más de 192.000 personas.

En la actualidad, la Fundación We Are Water está llevando a cabo un proyecto en Ranipet, India, que tiene como objetivo educar a los estudiantes de las escuelas de la región en prácticas de higiene y salud. Además de la formación, este proyecto incluye la construcción de baños domésticos en 50 domicilios de la comunidad, factor que no solo mejorará las condiciones sanitarias en los hogares, sino que también fomentará un entorno más saludable y consciente sobre la importancia de la higiene en la vida cotidiana.

Para lograr un alcance más efectivo y mejorar la vida de millones de niños y niñas de todo el mundo, está fortaleciendo en sus proyectos en las escuelas la formación de los Comités de Gestión Escolar (SMC).