Perro mata a una mujer y ataca a dos policías

BOSTON (AP) — Un perro atacó mortalmente a una mujer el lunes por la tarde y mordió a dos policías en un barrio de Boston, informó la policía.

El Departamento de Policía de Boston indicó que respondió a un informe de un ataque de perro alrededor de las 5 p.m. y encontró a una mujer con heridas que ponían en riesgo su vida y a un hombre herido en el barrio de Roxbury de la ciudad. La mujer, cuyo nombre no fue revelado y se cree que era la dueña del perro, falleció en un hospital.

