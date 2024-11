Presidente de Colombia cree que las elecciones presidenciales en Venezuela fueron un “error”

BOGOTÁ (AP).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como un “error” la realización de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, cuestionadas internacionalmente por falta de transparencia, y consideró que la negativa del gobierno de Nicolás Maduro a mostrar las actas electorales terminó por dejar un “mapa oscuro”.

Petro, un aliado cercano de Maduro, ha intercedido para que Estados Unidos libere progresivamente a Venezuela de las sanciones con las que presiona a Maduro con una apertura democrática.

En las elecciones del pasado 28 de julio, que tanto el oficialismo como la oposición dicen haber ganado, Maduro fue proclamado ganador por la autoridad electoral para un tercer mandato sin que, pasados más de tres meses, se hayan difundido públicamente las actas oficiales de resultados.

“Creo que fue un error las elecciones, miradas después, yo fui partidario de que se hicieran, pero no hay un voto libre si hay un bloqueo”, dijo Petro a Globo News en una entrevista fechada el lunes, pero que no fue aún publicada en su totalidad. “Que se critiquen las elecciones desde el punto de vista del comportamiento del gobierno venezolano, oscuro, no generó una claridad sobre lo que ellos afirman que ganaron las elecciones y dejó ese mapa oscuro al no mostrar las actas”, agregó Petro.

The Associated Press consultó al gobierno de Maduro sobre las declaraciones del mandatario colombiano sin obtener respuesta inmediata. Petro tampoco tiene fe en el esfuerzo diplomático que impulsaron tras las elecciones con Brasil y México, para mediar en la resolución de la creciente tensión y que no generó resultados visibles. “Creo que un frente común sobre Venezuela, cualquiera que sea la política, ya no va a existir”, indicó.

El líder colombiano decidió no reconocer como ganador ni a Maduro ni al entonces candidato opositor Edmundo González. Este último se marchó a España, donde pidió asilo, después de que la fiscalía le abrió una investigación y se emitió una orden de arresto a raíz de que la oposición difundió las actas en su poder que mostraban su victoria 2 a 1 frente a Maduro.

El mandatario colombiano es parte del grupo de países que pidieron a su par venezolano que hiciera públicas las actas de votación desglosadas por mesa para respaldar su victoria.

El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, dijo en octubre que las actas deben presentarse antes del 10 de enero, cuando culmina el actual período presidencial de Nicolás Maduro, o de lo contrario, Colombia no otorgará reconocimiento a los resultados.

Maduro asegura que obtuvo la reelección para su tercer mandato luego de que el Consejo Nacional Electoral lo declarara ganador por encima de González. Sin embargo, la oposición venezolana recolectó y dijo tener en sus manos al menos un 84% de las actas de las mesas de votación que darían confirmaría la derrota del oficialismo.

Para Petro, la solución no va a ser inmediata ni derivaría en un cambio “radical” del gobierno, lo cual no considera en este momento “realista”, sino que tendría que salir de un acuerdo político interno: "Creo que va a haber un momento en donde Venezuela sepa, su pueblo sepa, que es poniéndose de acuerdo él mismo como va a blindar su país de agentes nocivos para su sociedad de los poderes mundiales más interesados en el petróleo que en otra cosa”.