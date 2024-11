Rusia confirma primer ataque de Ucrania con misiles de EU

MADRID (EUROPA PRESS) -El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron durante la noche la región de Brians con misiles de largo alcance ATACMS, días después de que el Gobierno de Estados Unidos diese luz verde a la utilización de estos proyectiles fuera de las fronteras de Ucrania.

El Ministerio informó del disparo en torno a las 3:25 de la mañana de al menos seis misiles, cinco de los cuales fueron derribados por los sistemas de defensa antiaérea rusos. El ataque no ha dejado daños personales, si bien restos de misiles sí cayeron en una instalación militar y provocaron un incendio, según la versión oficial de Moscú, recogida por la agencia TASS.

It is claimed to be a video of today's launch of ATACMS missiles at an arsenal in the Bryansk region.



The Russian Defense Ministry claims that the arsenal was hit by ATACMS missiles. The Ukrainian side does not specify what exactly was used to hit the depot. pic.twitter.com/uripiDduCl