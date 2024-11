ATENAS, Grecia (AP) — Los sindicatos de periodistas en Grecia iniciaron una huelga de 24 horas el martes, sumándose a la creciente agitación laboral antes de una huelga general nacional prevista para el miércoles.

Medios de comunicación públicos y muchos privados de todo el país, incluyendo plataformas impresas, de radiodifusión y en línea, detuvieron sus operaciones en solidaridad con las demandas de mejores salarios.

Greece's largest journalist union calls a 24-hour strike for today ahead of tomorrow's general strike to demand the restoration of collective bargaining rights. #Greece pic.twitter.com/L6z7yvzGwz