Camioneta cae del estacionamiento de un centro comercial y mata a un joven (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El pasado 17 de noviembre se registró un incidente mortal en un centro comercial de la Ciudad de Guatemala, cuando un automóvil cayó desde uno de los niveles superiores del estacionamiento de la plaza Miraflores.

Mientras se llevaban a cabo las actividades cotidianas en ese recinto, una camioneta cayó sobre un quiosco del recinto, donde trabajaba Oliver Paz, de 22 años, según fue identificado por los medios guatemaltecos.

La víctima mortal recibió golpes en la cabeza, por lo que fue trasladado a un centro asistencial por el cuerpo de bomberos, pero perdió la vida.

GRABADO:



Momento en que vehículo cae en centro comercial Miraflores, zona 11. pic.twitter.com/gRHfBx5Bxb — Víctor Bolaños (@vichoguate) November 18, 2024

El conductor del vehículo al momento del accidente fue identificado como Ángelo Gabriel Lam Hernández. Según reportes, la camioneta no era de su propiedad y no portaba los documentos reglamentarios, ya que no cumplía con los requisitos para conducir.

“Uno de nuestros invitados sufrió un lamentable accidente mientras conducía su vehículo. Colisionó su vehículo contra el muro del estacionamiento a muy alta velocidad y cayó en una de las plazas”, explicó el centro comercial por medio de un comunicado de prensa.

Miraflores señaló que otras dos personas resultaron heridas. “Nuestros paramédicos que se encontraban en el lugar se presentaron rápidamente y solicitaron de forma inmediata apoyo a los bomberos. Juntos lograron asistir a los afectados”. Los lesionados y el conductor del vehículo fueron trasladados a un centro médico.

Vehículo cae del Parqueo adentro de centro comercial #Miraflores que buena estructura tienen estos centros comerciales pic.twitter.com/w7XlDI4zgf — Tato Jimenez ? (@TatoJimeneez) November 17, 2024

“En las primeras indagaciones se descartó que anduviera bajo efectos de alcohol o alguna droga luego de los exámenes que le realizaron y el sindicado hasta ahora no se explica qué fue lo que sucedió luego que el vehículo diera marcha en reversa y no recuerda más hasta que volvió en si cuando lo estaban atendiendo los cuerpos de socorro”, consignó el periodista Ramón Hernández de “El Metropolitano”.

Reportes indican que el conductor fue vinculado a proceso por un juzgado, quedó bajo arresto domiciliario y deberá pagar una fianza de 50 mil quetzales, equivalentes a 131 mil 440 pesos mexicanos. Los medios guatemaltecos indicaron que el joven será investigado por el delito de homicidio culposo.