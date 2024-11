Miles de colombianos descontentos vuelven a las calles para protestar contra el gobierno de Petro

BOGOTÁ (AP) — Miles de colombianos que se oponen al gobierno del presidente Gustavo Petro volvieron a las calles el sábado en varias ciudadades del país andino para manifestar su descontento con la gestión y las políticas que impulsa el gobernante de izquierda. El mandatario consideró las manifestaciones como un intento de desestabilización.

Se registraron marchas en Bogotá —la capital del país— y otras ciudades como Medellín y Cali, entre otras.

En Bogotá, numerosas banderas tricolor flameaban en manos de los manifestantes, algunas con leyendas como “No a las Petro reformas” o carteles que señalaban “No más derroche”, “No a la reforma laboral”. También sonaba la consigna de “Fuera Petro”, mientras los ciudadanos se hacían sentir con pitos y vuvuzelas.

“Nunca esperaba tener que salir a las calles a protestar, a dar mi voz de rechazo a esta corrupción y a todos los que lo rodean, que su grupo no es más que guerrilleros bandidos”, comentó a The Associated Press, Luis Carlos Hernández.

A las manifestaciones se sumaron militares retirados y congresistas de oposición, como Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático. “Los colombianos no estamos dispuestos a rendirnos”, aseguró la senadora a la AP. Agregó “que esta crisis en la que nos ha sumido el gobierno será momentánea porque Colombia está de pie lista para construir su futuro”.

Las marchas en las calles para expresar rechazo contra el gobierno o para mostrar apoyo se han vuelto una constante en el país sudamericano desde que Petro asumió el poder en agosto de 2022.

Petro ha mantenido un discurso en contra de las élites y la promesa de proteger a los más vulnerables. Ha impulsado políticas sociales para reformar los sistemas de salud, de trabajo y pensiones, la repartición de tierras fértiles a campesinos y la búsqueda de la paz.

En su cuenta de X, antes Twitter, Petro indicó el sábado que poco más de 20.000 personas se movilizaron en la jornada de protestas en su contra.

“Lo que busca tan reducido número de personas es un golpe parlamentario para derribar al gobierno y burlarse de los once millones y medio de electores”, aseguró el mandatario. “En Colombia detendremos el golpe de Estado”, agregó.

El mandatario dijo, empero, que sin importar el número de quienes marcharon en su contra, “tendrán todas las garantías democráticas de mi gobierno”.

La protesta más representativa impulsada por la oposición contra Petro ocurrió en abril cuando unas 250.000 personas, según las autoridades, salieron para rechazar su propuesta de ir a una constituyente. El mandatario respondió convocando a sus seguidores el 1 de mayo, al conmemorarse el Día del Trabajo, para defender la “voluntad popular” de lo que ha insistido son intentos por “derrocarlo”.