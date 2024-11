Avión de carga de DHL se estrella contra edificio residencial (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un avión de carga de la compañía de paquetería DHL sufrió un accidente mientras realizaba un vuelo de Leipzig, Alemania a la capital de Lituania, Vilnius, pues se estrelló contra un edificio residencial. De acuerdo con las autoridades, hasta el momento se reporta una persona fallecida y tres heridas.

El avión Boeing 737-400, de 31 años de antigüedad y operado por la aerolínea española Swiftair, trató de realizar un aterrizaje de emergencia a las 4:30 horas en el aeropuerto de Vilnius, pero se cayó unos pocos kilómetros antes de llegar y se deslizó, alcanzando un área residencial, lo que causó un incendio en una casa que sufrió daños menores.

Los habitantes de la casa incendiada fueron evacuados al igual que 12 residentes de un edificio cercano, según los servicios de rescate lituano. Los heridos fueron los tripulantes del avión: un alemán, un lituano y un español, pero no se ha dado un parte de salud sobre su condición. El fallecido era una persona nacida en España y formaba parte de la tripulación.

De acuerdo con las autoridades lituanas, el avión no mostró problemas reportados por los pilotos antes del impacto contra el terreno. El jefe de la policía lituana, Arunas Paulauskas, señaló que, aunque la causa del accidente no se ha dado a conocer hasta el momento, no se descarta que el motivo del accidente sea un ataque terrorista.

Vinca Snirpunas, profesor del Instituto de Aviación de la Universidad Tecnológica de Vilnius, dijo al medio alemán “DW” que, de acuerdo a los primeros indicios, "no vemos ninguna evidencia de sabotaje o acciones intencionales como causa de este accidente".

Un portavoz de DHL indicó a la agencia de noticias Reuters que la compañía ya abrió una investigación, pero aclaró: "No tenemos ninguna información de que alguno de los paquetes a bordo del avión de carga accidentado fuera sospechoso".

La compañía que fabricó el avión Boeing también se dijo dispuesto a reunir información y apoyo. En años recientes, varios de sus aviones de la línea 737 sufrieron siniestros, lo que ha puesto la mira del público y a las autoridades aeronáuticas de todo el mundo en alerta.

DHL B737-476(SF) cargo plane crash near Vilnius Airport (VNO), Lithuania shows no issues reported by the pilots before the terrain impact, according to Lithuanian officials.



The aircraft was carrying out flight QY5960 from Leipzig to Vilnius and the accident took place while… https://t.co/KKmGJjzwUR pic.twitter.com/Lw1suxfAtK — FL360aero (@fl360aero) November 25, 2024