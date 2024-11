Hombre declarado culpable de sujetar a adolescente mientras era violado en un centro juvenil

MANCHESTER, Nueva Hampshire, EU (AP) — Un jurado de Nueva Hampshire encontró culpable el martes a un hombre que fungió como encargado de un centro de detención juvenil de sujetar a un adolescente mientras era violado en 1998.

Bradley Asbury, quien ahora tiene 70 años, fue declarado culpable de dos cargos de ser cómplice de agresión sexual agravada. Enfrenta un máximo de 20 años de prisión por cada cargo. El jurado deliberó durante tres días después de un juicio de cuatro días.

Asbury se desempeñó como encargado del Centro de Servicios Juveniles Sununu en Manchester. Fue acusado de inmovilizar a Michael Gilpatrick, de 14 años, en una escalera con la ayuda de un colega, mientras un tercer empleado violaba al adolescente y un cuarto lo obligaba a realizar un acto sexual.

Este fue el segundo juicio penal derivado de una amplia investigación de 2019 sobre un historial de abusos en el centro. Asbury se encuentra entre los 11 hombres que trabajaron allí o en un centro asociado en Concord que fueron arrestados.

El caso se enfocó en el testimonio de Gilpatrick, quien ahora tiene 41 años y dijo que había luchado durante muchos años para superar el ataque y que hablar de ello en el juicio fue parte de un proceso de sanación.

Dijo que quería responsabilizar a los perpetradores y recordó haber tenido una experiencia extracorporal durante el ataque.

"Puedo ver que está sucediendo, pero no puedo hacer nada", testificó. "Simplemente no estaba allí. Pero estaba allí."

Luego de que se leyera el veredicto el martes por la tarde, Gilpatrick lloró y abrazó a los miembros de su familia.

"Dios es bueno y la verdad prevaleció. Y me creyeron", dijo al salir del tribunal.

Mientras tanto, Asbury negó con la cabeza mientras era esposado y agradeció a su familia y simpatizantes mientras se lo llevaban.

"Esperamos que esto le brinde alivio a la víctima", dijo a los periodistas el asistente fiscal del estado, Adam Woods.

La semana pasada, Gilpatrick tuvo varios intercambios acalorados durante el contrainterrogatorio, y en un momento dado se refirió al abogado defensor de Asbury como un "hombre enfermo" cuando el abogado lo instó a repetir su denuncia de violación una y otra vez.

Durante los argumentos finales, el abogado, David Rothstein, dijo: "Quiero disculparme con cualquier persona que pueda haber molestado durante ese intercambio, o cualquier otro intercambio".

Rothstein dijo que Gilpatrick vivía en un mundo imaginario en el que había creado villanos para explicar cosas que habían salido mal en su vida.

"Mike Gilpatrick acusó falsamente a Brad Asbury de un crimen que no solo no cometió, sino que, en todas sus formas y maneras, era prácticamente imposible de cometer", dijo Rothstein.

Dijo que no había testigos presenciales ni evidencia que corroborara su testimonio, y que con el tiempo, Gilpatrick había modificado detalles importantes de su testimonio para que encajaran en su relato. Dijo que un ataque en una escalera abierta en medio de las instalaciones habría sido visto u oído por alguien.

Dijo que Gilpatrick estaba motivado por dinero, y señaló que ya había recibido más de 146 mil dólares como pago anticipado por un caso civil relacionado.

La fiscalía dijo que Gilpatrick no tenía un recuerdo perfecto de todo lo que sucedió en torno a violación, pero siempre había sido consistente en su recuerdo del evento clave. En ese momento, no pudo decirle a nadie lo que había sucedido, dijo la fiscalía, porque Asbury estaba a cargo.

"En lugar de guiar a Mike, aconsejarlo, mostrarle una mejor manera de conducirse por la vida, estos cuatro hombres adultos, incluido el acusado, destrozaron la confianza", dijo Woods.

Un caso anterior contra Victor Malavet terminó en un juicio nulo en septiembre después de que el jurado no llegara a un acuerdo sobre si violó a una niña en la instalación de Concord. Un nuevo juicio en ese caso aún no ha sido programado.

La investigación también ha resutado en un extenso litigio civil. Más de mil 100 exresidentes del centro han interpuesto demandas por abuso físico, sexual o emocional durante un período de seis décadas. En el único caso civil que ha llegado a juicio hasta ahora, un jurado otorgó a David Meehan 38 millones de dólares en mayo por abusos que afirma haber sufrido en la década de 1990, aunque ese veredicto sigue en disputa mientras las autoridades estatales buscan reducir el monto del resarcimiento a 475.000 dólares.

The Associated Press generalmente no identifica a las personas que afirman haber sido víctimas de agresión sexual a menos que hayan salido públicamente, como lo han hecho Meehan y Gilpatrick.