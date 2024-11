Muere el hombre más viejo del mundo a los 112 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Récord Guinness informó de la muerte de John Tinniswood, quien tenía el récord de las persona más longeva del mundo.

Tinniswood falleció el lunes 25 de noviembre a la edad de 112 años en una residencia en Southport, Reino Unido. Así lo informó Récord Guinness en su cuenta de X.

“Estamos tristes de informar el fallecimiento de John Tinniswood, quien falleció a la edad de 112 años”.

We're saddened to learn of the passing of John Tinniswood, who has died aged 112.



John, who became the world's oldest man earlier in 2024, died at the care home he resided at in Southport, UK.https://t.co/oBftZjicgs