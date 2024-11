Niña de dos años, que viajaba sola, fue detenida junto a otros 60 migrantes (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una niña de dos años, presuntamente de El Salvador fue detenida junto con otros 60 menores migrantes no acompañados el pasado domingo en el condado de Maverick, Texas, en la frontera entre México y Estados Unidos.

La niña, identificada por los agentes como salvadoreña, estaba migrando sin ningún adulto o familiar que la acompañara y sostenía un trozo de papel en el que se encontraba un nombre y un número de teléfono, información que las autoridades intentan utilizar para rastrear a su familia.

El teniente Chris Olivarez, vocero de la región sur del Departamento de Seguridad de Texas (DPS) informó en la red social X sobre el hallazgo de 211 inmigrantes en Maverick, entre ellos, los 60 menores no acompañados entre las edades de 2 y 17 años y seis personas denominadas “migrantes de interés especial” provenientes de Mali y Angola.

En un video publicado por el funcionario, se escucha a un hombre hablando con la niña, quien le pregunta hacia dónde se dirige, a lo que ella responde: “con mi mamá y mi papi”, quienes afirma, viven en Estados Unidos.

“Este es un claro ejemplo del precario viaje que hacen estos niños desde su país de origen y de cómo las organizaciones criminales trafican con estos niños a través de la frontera sur y hacia el interior”, escribió Olivarez en la red social.

WATCH: An unaccompanied two-year-old child from El Salvador explains she arrived in the US by herself and that her parents are in the US. The child had a piece of paper with a phone number & name.



This morning, @TxDPS encountered a group of 211 illegal immigrants in Maverick… pic.twitter.com/rXFoqee3Kk