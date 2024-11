El youtuber MrBeast enfrenta escándalo por acusación de canibalismo y contenido sexual

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El creador de contenido Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, fue recientemente acusado en redes sociales y ante el FBI, por la youtuber Rossanna Pansino, quien dio a conocer conversaciones en chats de trabajo en los que Donaldson y otros empleados enviaron memes y mensajes con contenido sexual y sobre canibalismo.

MrBeast es uno de los creadores de contenido más importantes de esa plataforma, en la que cuenta con 327 millones de suscriptores. Actualmente realiza videos en los que regala millones de dólares a personas por participar en videos de concursos que luego él publica y monetiza. Por su parte, Pansino crea contenido gastronómico.

El pasado 27 de octubre Pansino compartió un canal de Telegram en el que presuntamente MrBeast se comunicaba con varios empleados y compartían memes racistas y de contenido sexual relacionado con menores de edad, animales y canibalismo.

Working to sort through the MrBeast Company Chat Logs. Here is part 1 with a few redactions (Discord handles).



These are from a Telegram channel that MrBeast (John Smith in these chats) used to communicate with Kris Ava Tyson and other employees.



Trigger warning as they discuss… pic.twitter.com/HeKVjpWv4G