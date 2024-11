Erupción volcánica en Indonesia quema casas y mata al menos a 10 personas (Video)

MAUMERE, Indonesia (AP) — Al menos diez personas murieron en Indonesia debido a una serie de erupciones volcánicas que se han intensificado en la remota isla de Flores, según informó el lunes la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia.

La erupción en el monte Lewotobi Laki Laki justo después de la medianoche del domingo al lunes expulsó una densa ceniza marrón que alcanzó los dos mil metros (6 mil 500 pies) de altitud.

Las cenizas calientes alcanzaron pueblos cercanos e incendiaron varios edificios, incluyendo un convento de monjas católicas, dijo Firman Yosef, un funcionario en el puesto de observación del monte Lewotobi Laki Laki.

?????? Terrible situation in the southeast of Flores Island, Indonesia. The Lewotobi (Lakilaki) volcano erupted and launched powerful bombs of pyroclastic and volcanic ash towards nearby villages. Several houses caught fire and an intense rain of ash and gravel has forced residents… pic.twitter.com/HIUO8pi02T