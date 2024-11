Arrestan a mujer iraní por protestar en ropa interior (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Una estudiante iraní fue detenida en la Universidad Islámica Azad de Teherán, tras quitarse su vestimenta hasta quedar en ropa interior, presuntamente en protesta pública contra el estricto código de vestimenta del país, según diferentes activistas y organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional.

De acuerdo con el boletín informativo estudiantil Amir Kabir, la mujer –presuntamente identificada como Ahoo Daryaei, según reportes– previamente había sido acosada por un miembro de Fuerza de Resistencia Basij por no llevar hijab en la cabeza, que es obligatorio para todas las mujeres, según el código de vestimenta de Irán.

Los elementos de Basij, que patrullan la moral y ejercen represión, entre otras actividades, supuestamente rasgaron las ropas de la estudiante durante la confrontación, por lo que ella se quitó el resto de su vestimenta. En redes sociales circulan videos y fotografías de la mujer sentada y caminando con solo su ropa interior en las instalaciones de la universidad, antes de que fuera arrestada y llevada a una estación de policía, según el medio “Al Jazeera”.

“Las autoridades iraníes deben liberar de inmediato y sin condiciones a la estudiante universitaria que fue arrestada violentamente el 2 de noviembre después de quitarse la ropa en protesta por la aplicación abusiva del velo obligatorio por parte de los agentes de seguridad en la Universidad Islámica Azad de Teherán”, pidió Amnistía Internacional en Irán.

