Barack Obama felicita a Trump por su victoria en la elección presidencial

MADRID (EUROPA PRESS).– El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, felicitó este miércoles a Donald Trump por su virtual victoria en los comicios, que lo regresa a la Casa Blanca cuatro años después, incidiendo en la necesidad de reconocer al adversario político a pesar de las "profundas discrepancias".

"Durante las últimas semanas y hasta el día de las elecciones, millones de estadunidenses han votado, no sólo al presidente, sino a líderes de todos los niveles. Ahora ya tenemos los resultados y queremos felicitar al presidente Trump y al senador Vance por su victoria", reza un comunicado conjunto con la ex primera dama, Michelle Obama.

En la nota, publicada en la red social X, el exmandatario reconoció que los resultados de las presidenciales no son los que esperaban desde las filas demócratas, "dadas (sus) profundas discrepancias con la candidatura republicana en toda una serie de cuestiones".

En línea con las declaraciones de este miércoles de la vicepresidenta y candidata a la Casa Blanca, Kamala Harris, Obama puso en valor el funcionamiento democrático, lo que implica "reconocer que nuestro punto de vista no siempre ganará y estar dispuestos a aceptar el traspaso pacífico del poder".

“Michelle y yo no podríamos estar más orgullosos de la vicepresidenta Harris y del gobernador Walz, dos extraordinarios servidores públicos que han llevado a cabo una campaña extraordinaria", declaró, agradeciendo al personal que permitió “la elección de unos servidores públicos en los que realmente creían" los ciudadanos.

Obama explicó la deblace electoral de los demócratas aludiendo a "una pandemia histórica y las subidas de precios derivadas de la pandemia, hasta los rápidos cambios y la sensación que tiene mucha gente de que, por mucho que trabajen, lo mejor que pueden hacer es mantenerse a flote".

Here's our statement on the results of the 2024 presidential election: pic.twitter.com/lDkNVQDvMn