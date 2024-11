Vivian Jenna Wilson, hija trans de Elon Musk, anuncia su exilio tras victoria de Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Vivian Jenna Wilson, la hija transexual del multimillonario Elon Musk, anunció que piensa exiliarse, pues tras el triunfo del republicano Donald Trump, confirmó que “no ve su futuro en los Estados Unidos”.

“Lo he pensado por un tiempo, pero ayer me lo confirmó. No veo mi futuro estando en Estados Unidos. Incluso si solo estará en el cargo durante 4 años (Trump), incluso si las regulaciones anti-trans mágicamente no se implementan, las personas que votaron conscientemente por él no se irán a ninguna parte”, afirmó Vivian en Threads, la competencia directa de X, red social que pertenece a Musk.

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, tuvo un papel prominente en la campaña de Trump, al participar en mítines y mostrar su apoyo en redes sociales, además de donar al menos 75 millones de dólares. Durante su festejo tras el triunfo electoral, el republicano agradeció y elogió al magnate, quien se anticipa podría formar parte de la nueva administración.

Proceso informó en 2022, que al cumplir 18 años, Wilson, antes llamada Xavier Alexander Musk, pidió a un tribunal de Santa Mónica, California, que se le reconociera su nuevo nombre y género, para no tener vínculos con su multimillonario padre dueño de Tesla y Space X, entre otras compañías.

Solicitó que su nombre se cambiará a Vivian Jenna Wilson, el apellido de su madre, Justine, exesposa de Musk y madre de cinco de sus siete hijos, publicó CNN Business.

Por su parte, Elon Musk se ha negado a reconocer la identidad de género de su hija mayor, afirmó que ella había muerto y culpó de todo al “virus del progresismo woke” en una entrevista con el psicólogo conservador Jordan Peterson. Vivian Wilson se ha pronunciado en múltiples ocasiones, a través de las redes sociales Threads y TikTok, en contra de los comentarios transfóbicos de su padre y la prensa de ultraderecha en Estados Unidos, como la plataforma Breitbart.

La transexualidad fue un tema recurrente durante la campaña de Trump, como parte de la “guerra” cultural que dicen tener contra la ideología ‘woke’ (progresista). En sus mítines, hablaron sobre los supuestos “abusos” a los que ha llevado esta cuestión social, como los pronombres neutros, los cuartos de baño unisex o los deportistas transexuales que arrasan en competiciones femeninas, de acuerdo con la agencia EFE.

Además, Elon Musk se posiciona en contra de abordar el tema en las escuelas ya que el CEO de Tesla atribuyó en una entrevista el cambio ideológico de Wilson a la Crossroads School for Arts & Sciences, la escuela en la que ella estudió, y que él considera como responsable de alentar sus “convicciones progresistas” y “de rechazo hacia la riqueza”, de acuerdo con INFOBAE.