Trump nomina al sheriff Chad Chronister como nuevo administrador de la DEA

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al sheriff del condado de Hillsborough (Florida), Chad Chronister, como administrador de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA).

"Como administrador de la DEA, Chad trabajará con nuestra gran fiscal general, Pam Bondi, para asegurar la frontera, detener el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales, a través de la frontera sur, y salvar vidas", declaró el magnate en su cuenta de la red social Truth Social, que él mismo promulgó.

Chad ha servido en la oficina del sheriff de la citada región durante más de 32 años, aunque desde 2017 lo ha hecho como jefe, siendo reelegido dos veces.

"Felicitaciones a Chad, a su esposa Nikki y a sus dos maravillosos hijos", indicó Trump, al añadir que el nominado administrador "ha recibido innumerables elogios y premios por mantener a su comunidad segura".

I am pleased to nominate Sheriff Chad Chronister for Administrator of the Drug Enforcement Agency (DEA). For over 32 years, Sheriff Chad Chronister has served the Hillsborough County Sheriff’s Office, and received countless commendations and awards for keeping his community SAFE.…