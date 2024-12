Trudeau amaga con responder a “aranceles injustos”; Trump lo llama “gobernador”

TORONTO (AP) — El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que los estadounidenses "están comenzando a darse cuenta de que los aranceles sobre los productos canadienses harían la vida mucho más cara", y aseguró que responderá en caso de que Donald Trump decida seguir adelante con la medida.

Trump respondió más tarde llamando estado a Canadá y gobernador a Trudeau.

En un evento organizado por la Cámara de Comercio de Halifax, Trudeau también dijo que tratar con Donald Trump en temas comerciales será "un poco más desafiante" que la última vez, debido a que el equipo del republicano ha presentado ideas mucho más claras sobre lo que quieren implementar de inmediato que después de su primera elección en 2016.

El presidente electo estadunidense ha amenazado con imponer un arancel del 25% sobre todos los productos que ingresen a Estados Unidos desde Canadá y México, a menos que detengan el flujo de migrantes y drogas.

"Trump fue elegido con el compromiso de hacer la vida mejor y más asequible para los estadunidenses, y creo que la gente al sur de la frontera está comenzando a darse cuenta de la realidad de que los aranceles sobre todo lo proveniente de Canadá harían la vida mucho más cara", afirmó Trudeau.

Durante el fin de semana, Trump concedió una entrevista a "Meet the Press", de NBC, donde dijo que no puede garantizar que los aranceles que propuso sobre los principales socios comerciales de Estados Unidos no aumentarán los precios para los consumidores estadounidenses.

"No nos engañemos de ninguna manera o forma, los aranceles del 25% sobre todo lo que va a Estados Unidos serían devastadores para la economía canadiense", puntualizó Trudeau.

"También significaría, sin embargo, una verdadera dificultad para los estadunidenses. Los estadounidenses importan el 65% de su crudo de Canadá, cantidades significativas de electricidad. Casi todo el gas natural que exporta Canadá va hacia Estados Unidos. Dependen de nosotros para el acero y el aluminio. Dependen de nosotros para una amplia gama de importaciones agrícolas. Todas esas cosas se volverían más caras".

Trump pareció responder a los comentarios de Trudeau con una publicación en redes sociales el lunes por la noche, en la que mencionó la reciente cena de Trudeau en Mar-a-Lago, donde algunos dijeron que Trump bromeó sobre Canadá se convirtiera en el estado 51 de Estados Unidos.

"Fue un placer cenar la otra noche con el gobernador Justin Trudeau del gran estado de Canadá. Espero volver a ver pronto al gobernador para que podamos continuar nuestras conversaciones a fondo sobre Aranceles y Comercio, ¡los resultados de los cuales serán verdaderamente espectaculares para todos! DJT", publicó Trump en Truth Social.

Si Trump cumple con su amenaza de imponer aranceles del 25% sobre todo lo importado desde México y Canadá, los aumentos de precios que podrían seguir romperían su promesa de campaña de dar un respiro a los estadunidenses de la inflación.

Los economistas dicen que las empresas tendrían pocas opciones aparte de trasladar los costos adicionales a los consumidores, lo que aumentaría drásticamente los precios de alimentos, ropa, automóviles, alcohol y otros bienes.

“No entrar en pánico”

La Asociación de Distribuidores de Productos del Campo, un grupo comercial de Washington, ha dicho que los aranceles aumentarán los precios de frutas y verduras frescas, y perjudicarán a los agricultores estadounidenses cuando los países tomen represalias.

"Por supuesto, tal como lo hicimos hace ocho años, responderemos a aranceles injustos", aseguró Trudeau.

Trudeau dijo que su gobierno todavía sopesa "las formas correctas" de responder, haciendo referencia a cuando Canadá impuso miles de millones en aranceles en 2018 contra Estados Unidos en respuesta a aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio canadienses.

Muchos de los productos estadunidenses fueron elegidos por su impacto político más que económico. Por ejemplo, Canadá importa sólo 3 millones de dólares en yogurt de Estados Unidos anualmente, y la mayoría proviene de una planta en Wisconsin, el estado natal del entonces presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan. Ese producto fue gravado con un arancel del 10%.

"Fue el hecho de que impusimos aranceles sobre el bourbon, las motocicletas Harley-Davidson, las cartas para jugar, el ketchup Heinz, las cerezas y una serie de otras cosas que fueron seleccionadas muy cuidadosamente porque tenían un impacto político en el partido del presidente y sus colegas", señaló Trudeau.

Trudeau dijo que cuando Trump dice cosas, las dice en serio, pero también saben que Trump está tratando de crear incertidumbre y "un poco de caos" en las democracias.

"Una de las cosas más importantes para nosotros es no entrar en pánico, no asustarnos", añadió Trudeau.

"Saber que estos serían absolutamente devastadores significa que tenemos que tomarlos en serio, pero también significa que tenemos que ser reflexivos y estratégicos".

“Injusta” comparación con México

Funcionarios canadienses han dicho que es injusto equiparar a Canadá con México.

Los agentes de aduanas de Estados Unidos incautaron 19.5 kilogramos (43 libras) de fentanilo en la frontera canadiense el último año fiscal, en comparación con 9 mil 500 kilos (21 mil 100 libras) en la frontera mexicana.

La mayoría del fentanilo que llega a Estados Unidos, donde causa alrededor de 70 mil muertes por sobredosis anualmente, es elaborado por cárteles mexicanos con precursores químicos que llegan de contrabando desde Asia.

En inmigración, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos reportó 1,53 millones de encuentros con migrantes irregulares en la frontera con México entre octubre de 2023 y septiembre de 2024. Esto se compara con 23.721 encuentros en la frontera canadiense durante ese tiempo.

Trump también ha afirmado que Estados Unidos está "subvencionando a Canadá en más de 100 mil millones al año".

Sobre el déficit comercial de Estados Unidos, la embajadora de Canadá en Washington, Kirsten Hillman, dijo a la AP que Estados Unidos tuvo un déficit comercial de 75 mil millones de dólares con Canadá el año pasado, pero señaló que un tercio de lo que Canadá vende a Estados Unidos son exportaciones de energía y que los precios han estado altos.

Aproximadamente el 60% de las importaciones petroleras de Estados Unidos provienen de Canadá, así como el 85% de las importaciones de electricidad.

Canadá también es el mayor proveedor extranjero de acero, aluminio y uranio a Estados Unidos y tiene 34 minerales y metales que el Pentágono requiere y en los que invierte por cuestiones de seguridad nacional.

Casi 3 mil 600 millones de dólares canadienses (2 mil 700 millones de dólares estadounidenses) en bienes y servicios cruzan la frontera cada día. Canadá es el principal destino de exportación para 36 estados de Estados Unidos.