Time elige a Trump como la "Persona del año"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La revista Time concedió el título de Persona del año 2024 a Donald Trump.

En un extenso reportaje escrito por Eric Cortellessa y acompañado de fotografías de Platon Antoniou, conocido artísticamente simplemente como Platon, detalla las expectativas que tendrá al asumir otra vez el gobierno de Estados Unidos.

Los planes de Trump amenazan con trastocar las relaciones con sus aliados y socios comerciales tradicionales al imponer un arancel generalizado a todas las importaciones. Ya ha propuesto aranceles del 25% a México y Canadá, una medida que la mayoría de los economistas prevén que provocará un aumento de los precios.

La prestigiosa revista ofrece el título desde 1927, desde entonces políticos, empresarios, líderes religiosos y cantantes han aparecido en la mítica portada. Entre los cuestionamientos a la edición estadunidense, la más recordada es cuando se le otorgó el título al infame líder de la Alemania Nazi, Adolf Hitler en 1938.

"El renacimiento político de Trump no tiene paralelo en la historia de Estados Unidos. Su primer mandato terminó en desgracia, y sus intentos de anular los resultados de las elecciones de 2020 culminaron con el ataque al Capitolio de Estados Unidos. La mayoría de los funcionarios del partido lo rechazaron cuando anunció su candidatura a fines de 2022 en medio de múltiples investigaciones penales. Poco más de un año después, Trump despejó el campo republicano, logrando una de las primarias presidenciales más disputadas de la historia. Pasó seis semanas durante las elecciones generales en un tribunal de la ciudad de Nueva York, siendo el primer expresidente condenado por un delito, un hecho que no disminuyó su apoyo. La bala de un asesino no alcanzó su cráneo por menos de una pulgada en un mitin en Butler, Pensilvania, en julio. Durante los siguientes cuatro meses, venció no a uno sino a dos oponentes demócratas, arrasó en los siete estados indecisos y se convirtió en el primer republicano en ganar el voto popular en 20 años", señala la publicación.