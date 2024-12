Ontario limitará exportación de electricidad a EU si Trump impone aranceles a Canadá

TORONTO (AP) — La provincia más poblada de Canadá podría prohibir el alcohol producido en Estados Unidos además de restringir las exportaciones de electricidad a Michigan, Nueva York y Minnesota si el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, impone aranceles a todos los productos canadienses, dijo un alto funcionario el jueves.

El funcionario del gobierno del primer ministro de Ontario, Doug Ford, indicó que se está contemplando impedir que la junta de control de licores de Ontario compre alcohol producido en Estados Unidos.

Ontario también está considerando restringir las exportaciones de minerales usados en las baterías de vehículos eléctricos y evitar que las empresas estadunidenses participen en los procesos de licitación gubernamentales, dijo el funcionario bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar públicamente sobre las posibles medidas.

Ford confirmó el miércoles por la noche que Ontario está contemplando restringir las exportaciones de electricidad a Michigan, el estado de Nueva York y a Minnesota. Reiteró eso el jueves, y dijo que haría que la electricidad fuera inasequible para los estadounidenses.

“Es un último recurso”, dijo Ford. “No creo que el presidente electo Trump quiera que eso pase. Estamos enviando un mensaje a Estados Unidos. Si vienes y atacas a Ontario, atacas los medios de vida de la gente en Ontario y de los canadienses, vamos a usar todas las herramientas a nuestra disposición para defender a los ontarianos y a los canadienses. Esperemos que nunca llegue a eso”.

Trump ha amenazado con imponer un impuesto del 25% a todos los productos que ingresen a Estados Unidos desde Canadá y México a menos que detengan el flujo de inmigrantes y drogas.

Ontario suministró energía a 1,5 millones de hogares en Estados Unidos en 2023 y es un importante exportador de electricidad a Michigan, Minnesota y Nueva York.

“Está bien si él hace eso. Está bien”, dijo Trump a CNBC cuando le preguntaron sobre los comentarios de Ford en el piso de la Bolsa de Nueva York.

“Estados Unidos está subsidiando a Canadá y no deberíamos tener que hacer eso”, dijo Trump. “Y tenemos una gran relación. Tengo muchos amigos en Canadá, pero no deberíamos tener que subsidiar a un país. Estamos subsidiando más de 100.000 millones de dólares al año. No deberíamos de hacer eso”.

El reportero de CNBC dijo fuera de cámara que Trump le dijo que esperan poder resolver algo con Canadá.

La primera ministra de la rica provincia petrolera de Alberta descartó cortar las exportaciones de petróleo.

“Bajo ninguna circunstancia Alberta aceptará cortar las exportaciones de petróleo y gas”, dijo la primera ministra de Alberta, Danielle Smith. “En cambio, estamos tomando un enfoque diplomático y nos estamos reuniendo con nuestros aliados en Estados Unidos. Estamos defendiendo que el petróleo y el gas de Alberta sean parte de la solución para la asequibilidad y la seguridad energética”.

Canadá suministra más petróleo a Estados Unidos que cualquier otro país, con casi 4,5 millones de barriles diarios. Alrededor del 60% de las importaciones de crudo de Estados Unidos provienen de Canadá.

“Si impones un arancel del 25% al petróleo de Alberta, eso sube el precio de cada galón de gasolina en un dólar”, dijo Ford.

También el 85% de las importaciones estadounidenses de electricidad provienen de Canadá.

Canadá también tiene 34 minerales y metales críticos que el Pentágono desea.

Casi 3.600 millones de dólares canadienses (2.700 millones de dólares estadounidenses) en bienes y servicios cruzan la frontera cada día. Canadá es el principal destino de exportación para 36 estados de Estados Unidos.

Canadá ha prometido más gastos en seguridad fronteriza para atender las preocupaciones fronterizas de Trump. Ford dijo que eso incluirá más agentes fronterizos y policiales, así como drones y perros rastreadores.

El ministro de Seguridad Pública de Canadá, Dominic LeBlanc, quien junto con el primer ministro Justin Trudeau recientemente cenó con Trump en Mar-a-Lago, su club privado en Florida, dijo que piensan compartir detalles de esos planes fronterizos con la administración entrante de Trump en los próximos días.

El gobierno de Alberta está creando una nueva unidad policial para reforzar la seguridad fronteriza. Contará con 50 agentes de policía, 10 drones de vigilancia para clima frío y cuatro perros de detección de drogas. El ministro de Seguridad Pública de Alberta, Mike Ellis, dijo que una zona de 2 kilómetros (1,2 millas) de profundidad a lo largo de la frontera con Montana será considerada infraestructura crítica, por lo que los policías pueden arrestar sin orden judicial a cualquiera que intente cruzar la frontera sin autorización o trafique drogas o armas ilegales.

En la cena de Mar-a-Lago, Kristen Hillman, embajadora de Canadá en Estados Unidos, dijo que también se mencionó el déficit comercial de Washington con Canadá. Hillman dijo que Estados Unidos tuvo un déficit comercial de 75.000 millones de dólares con Canadá el año pasado, pero señaló que un tercio de lo que Canadá vende a Estados Unidos son exportaciones de energía y que los precios han sido altos.

Trudeau dijo esta semana que los aranceles impuestos por Estados Unidos serían “absolutamente devastadores” para la economía canadiense, pero también significarían dificultades para los estadounidenses.

Canadá impuso aranceles en 2018 a las importaciones estadounidenses como represalia por nuevos impuestos sobre el acero y el aluminio canadiense.

Los funcionarios canadienses han dicho que no es justo agrupar a Canadá con México. LeBlanc dijo que la inmigración ilegal de Canadá a Estados Unidos únicamente representa el 0,6% del total, y que el fentanilo que entra desde Canadá representa el 0,2% del total de incautaciones en Estados Unidos.

El primer ministro de Quebec, Françoise Legault, aseguró que Trump le dijo en París la semana pasada que no quiere ver más inmigración ilegal proveniente de Canadá. Quebec es un importante proveedor de electricidad a Estados Unidos.

Legault destacó el plan de Trudeau para fortalecer la seguridad fronteriza.

“Prefiero eso que empezar una guerra y dejar de exportar energía a Estados Unidos”, dijo Legault.

El primer ministro de Terranova, Andrew Furey, dijo que tuvo una llamada con los gobernadores de Nueva Inglaterra esta semana y dijo que hay un grado significativo de preocupación en ambos lados de la frontera.

“Esperamos que sea sólo fanfarronería”, dijo Furey. “Nos estamos preparando como si no lo fuera. No habrá ganadores en una guerra comercial”.