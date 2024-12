Ella es Chrystia Freeland, negociadora del T-MEC que renunció al gobierno de Canadá

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Chrystia Freeland, ministra de Finanzas de Canadá, y una figura clave en el gobierno del primer ministro Justin Trudeau, anunció su renuncia este lunes 16 de diciembre, tras reconocer que tiene diferencias con el primer ministro canadiense.

La funcionaria --que lideró las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos entre 2017 y 2019-- anunció su renuncia en una carta publicada en redes sociales, en la cual explicó al primer ministro que ambos tienen desacuerdos sobre cuál es el mejor camino a seguir para Canadá.

See my letter to the Prime Minister below // Veuillez trouver ma lettre au Premier ministre ci-dessous pic.twitter.com/NMMMcXUh7A