Se registran avistamientos de drones misteriosos; esto es lo que se sabe

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Recientemente se ha registrado el avistamiento de objetos voladores en la zona de Nueva Jersey y otros estados del este de Estados Unidos. Agencias federales no negaron la presencia de los artefactos, pero desestimaron que estos representaran un peligro.

A mediados de noviembre comenzaron los avistamientos de lo que se han identificado como “drones”. La demanda de respuestas sobre estos artefactos ha aumentado desde entonces, especialmente de miembros del gobierno, tanto del Partido Republicano como el Demócrata.

please show me your favorite 'not drones, not uap' footage. my favorite report, since sightings began in november, stated: mothership over new jersey spawning car-sized drones. sci-fi writers: you're currently living in best timeline ever ?? pic.twitter.com/U6KzUiP1cq

Tras varios avistamientos, el congresista republicano, Jeff Van Drew dijo, el 11 de diciembre, en la cadena de televisión “Fox News”, que los objetos voladores provenían de una nave nodriza iraní, frente a la costa este de Estados Unidos, según sus fuentes, que serían de alto rango.

“Irán lanzó una nave nodriza hace aproximadamente un mes que contiene estos drones. Esa nave nodriza está frente a la costa este de los Estados Unidos de América. Han lanzado drones a todo lo que podemos ver o escuchar”, detalló Van Drew.

En respuesta a estas declaraciones, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), emitieron un comunicado conjunto, el 12 de diciembre: “No tenemos evidencia en este momento de que los informes de avistamientos de drones representen una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública o que tengan un nexo extranjero”.

“Históricamente hemos vivido casos de confusión de identidades, en los que los drones denunciados son, en realidad, aeronaves o instalaciones tripuladas”, explicaron esas dos agencias.

John Kirby, vocero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo a periodistas que “no hay nada anómalo o cualquier riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública en el espacio aéreo civil de Nueva Jersey o de otros estados del noreste”.

Mientras que un funcionario del FBI señaló hay similitudes en los patrones de vuelo entre los vehículos aéreos tripulados y los presuntos drones y dijo que esto era: “indicativo de que la aviación tripulada se confunde con bastante frecuencia con la aviación no tripulada o UAS”, refiriéndose a los sistemas de aeronaves no tripuladas, según consignó el medio estadunidense “CNN”.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas declaró en un programa de “ABC News” que “no hay duda de que la gente está viendo drones. Y quiero asegurarle al público estadounidense que nosotros, en el gobierno federal, hemos desplegado recursos, personal y tecnología adicionales para ayudar a la Policía Estatal de Nueva Jersey a abordar los avistamientos de drones”.

Another night of drones in New Jersey. We saw a huge fixed wing get plane at a few hundred feet the size of a truck in Readington NJ off Coddington Rd as well as smaller drones over Branchburg. #drones #uap @FBI @News12NJ @PIX11News #newjersey pic.twitter.com/rgTD03YjTw — Michael Johnson, PhD (@MichaelJoh82712) December 4, 2024