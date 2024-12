Confirman venta de The Observer, el periódico dominical más antiguo del mundo

El diario. ARCHIVO – Vista de las oficinas de The Guardian y su periódico hermano, The Observer, la noche del lunes 19 de agosto de 2013. Foto: AP Foto/Raphael Satter, Archivo

LONDRES (AP) — El propietario del diario británico The Guardian confirmó el miércoles la venta de The Observer, el periódico dominical más antiguo del mundo, a Tortoise Media por una suma no revelada.

The Scott Trust, propietario del Guardian Media Group, dijo en un comunicado que Tortoise Media adquirió The Observer mediante una combinación de efectivo y acciones.

The Observer, fundado en 1791 y que se convirtió en parte del Guardian Media Group en 1993, es un bastión de los valores liberales en el panorama mediático de Reino Unido. Tortoise prometió a los lectores que honrará los valores históricos del periódico.

Tortoise fue creada en 2019 por James Harding, exeditor del London Times y director de noticias de la BBC, y el exembajador de Estados Unidos en Londres, Matthew Barzun.

“The Observer tiene un lugar histórico en el mundo del periodismo y un lugar especial en el corazón de sus lectores”, dijo Harding. “Nos emociona poner todo lo que tenemos para asegurarnos de que sus valores, intereses y pasiones lleguen a aún más personas en los muchos años por venir”.

Como parte del acuerdo, Tortoise firmó un contrato comercial de cinco años con GMG, que incluirá el pago por servicios de impresión y distribución, así como la publicidad a través del Guardian.

The Scott Trust también tendrá una participación de 9% en Tortoise Media y aportará 5 millones de libras (6.3 millones de dólares) a la empresa como parte de la inversión de 25 millones de libras (31.7 millones de dólares), gran parte de la cual se usará para establecer la propia identidad digital de The Observer, cuya presencia en línea actualmente es muy secundaria a la del Guardian.

“Este acuerdo garantiza una nueva inversión e ideas frescas para The Observer, lo cual llevará el título a nuevas audiencias y mejorarán la función del periodismo liberal en nuestra sociedad”, dijo Ole Jacob Sunde, presidente de The Scott Trust.

De acuerdo con Tortoise, se espera que la primera edición de The Observer bajo su propiedad se publique en la primavera.

También se anunció el nombramiento de Lucy Rock como editora de la versión impresa de The Observer, la primera mujer en supervisar el periódico en 100 años. Trabajará junto a un editor digital, mientras The Observer construye su propia marca en línea. Rock reportará a Harding, quien será el editor en jefe.

Periodistas de todo el Guardian Media Group se han opuesto a la venta, lo que culminó en una huelga de 48 horas a principios de este mes.

Tortoise se comprometió a cumplir con todos los términos de empleo clave para todos los trabajadores, así como para freelancers y colaboradores, que deseen continuar trabajando en The Observer.

Harding dijo que respetaba el hecho de que “las personas hayan tenido diferentes puntos de vista sobre el mejor camino a seguir” para The Observer.