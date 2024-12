Kamala Harris pide a estudiantes "seguir luchando" luego de derrota ante Trump

WASHINGTON (AP) — La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, instó el martes a todos aquellos que se sienten decepcionados por su derrota en las elecciones del mes pasado a "mantenerse en pie de lucha" mientras Donald Trump se prepara para asumir el cargo, un mensaje que insinúa que no se retirará del escenario político en el corto plazo.

No reveló qué piensa hacer después de que termine su mandato, pero habló sobre "nuestro compromiso compartido con el trabajo que tenemos por delante".

El discurso fue algo así como una charla motivacional mientras Trump regresa a la Casa Blanca y los republicanos toman el control total del Congreso, un resultado devastador para los demócratas.

"Muchas personas se me han acercado y me han dicho que se sienten cansadas, quizás incluso resignadas", dijo Harris. "La gente me ha dicho que no está segura de tener la fuerza, y mucho menos el deseo, de mantenerse en la lucha. Pero déjenme ser muy clara. Nadie puede alejarse. Debemos seguir luchando. Cada uno de nosotros".

A sus 60 años, Harris probablemente todavía puede desempeñar uno o dos cargos más, e incluso podría volver a postularse como candidata presidencial. Pero podría enfrentar una fuerte competencia por parte de otros políticos demócratas y el cansancio de los votantes que desean dar vuelta a la página después de una campaña desalentadora que terminó con la victoria de Trump.

"La verdadera prueba de nuestro carácter es cuán resilientes y persistentes somos para perseguir el futuro que todos vislumbramos", manifestó.

Harris no mencionó a Trump en su discurso, pero sus declaraciones podrían servir como un primer paso para posicionarse como líder de la oposición política. También se especula que podría postularse para gobernadora en su estado natal, California, donde las próximas elecciones se llevarán a cabo en 2026.

Los demócratas aún están tratando de dilucidar cuál será la mejor estrategia para avanzar. A juzgar por su discurso, Harris imagina un camino muy similar al mensaje de su candidatura y vicepresidencia, y el martes repitió muchos de los mismos temas.

Mientras fungía como vicepresidencia de Joe Biden, Harris recorrió campus universitarios y se centró en temas que resuenan con los estudiantes, como la violencia armada y el cambio climático. También se aseguró de reunirse con jóvenes en África y Asia mientras trabajaba en gestiones diplomáticas de Estados Unidos.

Durante la campaña presidencial, Harris frecuentemente habló de su amor por la generación Z y la importancia de los nuevos liderazgos. Fue una de las formas en que intentó distanciarse de Trump, quien tiene 78 años.

Sin embargo, Harris obtuvo peores resultados con los jóvenes este año que el presidente Joe Biden hace cuatro años. Según AP VoteCast, una encuesta que se realizó entre el electorado, ganó el 51% de los votos entre el segmento de 18 a 29 años, mientras que Biden obtuvo el 61%.

Harris dijo a su público el martes que deberían disfrutar de las vacaciones. Pero, agregó: "Los desafío a volver preparados, preparados para trazar nuestro camino hacia el futuro. Cabeza en alto, hombros hacia atrás, siempre impacientes por el cambio".

Además, comenzó su discurso expresando inquietud por la violencia armada después de un tiroteo escolar en Madison, Wisconsin, el lunes.

"Las soluciones están a la mano", dijo. "Pero necesitamos que los líderes electos tengan el valor de dar un paso adelante y hacer lo correcto".