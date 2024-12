Avión privado se despista y embiste una vivienda; así fue el impacto (Video)

BUENOS AIRES (AP) — Un avión privado se despistó el miércoles tras aterrizar en un aeropuerto de las afueras de Buenos Aires y embistió el frente de una vivienda particular.

Como consecuencia del siniestro fallecieron el piloto y el copiloto.

La aeronave modelo Challenger 300 provenía de Río de Janeiro, Brasil, informó a periodistas Julio César Bono, portavoz de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Imágenes captadas por una cámara de seguridad de un comercio de la zona y difundidas por la televisión local muestran que luego del aterrizaje la aeronave superó a gran velocidad los límites del aeropuerto de la localidad de San Fernando, un suburbio al norte de la capital argentina, y chocó contra el frente de una vivienda modesta que quedó envuelta por una nube negra.

Los dos tripulantes del avión fallecieron, confirmó Bono.

Al momento del siniestro había personas dentro de la vivienda que fueron rescatadas por los bomberos y se encuentran en perfecto estado, confirmó Fabián García, responsable de Defensa Civil de Buenos Aires.

Los habitantes de las viviendas aledañas también fueron desalojados para las tareas de extinción del fuego y peritajes que determinarán las causas del accidente.

