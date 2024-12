Mueren más de 30 niños por una estampida durante una feria en el oeste de Nigeria (Video)

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) - Más de 30 niños murieron por una estampida ocurrida durante una feria en la ciudad nigeriana de Ibadan, en el oeste del país africano, según un balance preliminar de víctimas divulgado por la Policía, confirmaron que varios de los heridos se encuentran en estado crítico.

Tragedy! A Stampede at a Funfair in Ibadan,Oyo state capital Leaves 30 Children Dead, while desperately struggling for Cash Giveaway. pic.twitter.com/YLvEQUAlU7