Sospechas de incesto, un prófugo y varias contradicciones: los enigmas del caso Pelicot

PARÍS (France24).-Desde hace dos meses y medio, un tribunal francés examina la situación de los 51 presuntos violadores de Gisèle Pelicot. Mientras el tribunal se prepara para emitir su veredicto posiblemente el jueves 19 de diciembre, quedan varias zonas grises, debido a la falta de pruebas o a testimonios contradictorios.

Escuchó las últimas palabras, sin levantar la mirada, con los ojos clavados en su teléfono. El lunes 16 de diciembre, el presidente del Tribunal de lo Criminal de Vaucluse, Roger Arata, ofreció a los 51 acusados de la violación de Mazan la posibilidad de dirigirse por última vez a los jueces y, sobre todo, a la víctima, Gisèle Pelicot. Una quincena de ellos pidieron perdón, uno se enfadó y otro lloró.

Tras dos meses y medio de un juicio extraordinario, tanto por la magnitud de los hechos como por la excepcional cobertura mediática (más de 180 medios de comunicación acreditados), Roger Arata dictará sentencia el jueves 19 de diciembre, o el viernes a más tardar, por la violación con agravantes llevada a cabo por Dominique Pelicot y sus 50 coacusados. Pelicot se enfrenta a una pena máxima de 20 años de cárcel.

Las audiencias habrán arrojado luz sobre cómo Dominique Pelicot, de 72 años, drogó a su esposa con ansiolíticos durante diez años, sin que ella se diera cuenta. Pero algunos aspectos del caso siguen sin resolverse.

Las acusaciones de incesto contra Dominique Pelicot

Interrogado por el juez el 17 de septiembre, Dominique Pelicot negó haber fotografiado y abusado de su hija, Caroline Darian. Sin embargo, los investigadores encontraron en su disco duro externo fotos de ella dormida en bragas, con el edredón levantado de lado.

También se descubrieron fotos de sus nueras desnudas, Céline, de 48 años, y Aurore, de 37 años. Eran "fotos mías desnuda embarazada de nuestros gemelos [...] con zoom en mis partes íntimas", que databan de 2011, según declaró Céline al tribunal. Para obtener estas imágenes, Dominique Pelicot había escondido un teléfono móvil en un neceser del cuarto de baño. Luego colgó las fotos, junto con montajes degradantes, en internet.

Interrogado en el juicio, Dominique Pelicot insistió: "Nunca toqué a mi hija, a mis hijos ni a mis nietos". Aunque admitió haber hecho fotos a sus nueras, dijo que no recordaba haber fotografiado a su hija Caroline: "No recuerdo haberle hecho fotos". "¡Está mintiendo!", exclamó la mujer, que tuvo que pasar unos días en una clínica para no implosionar, antes de añadir: “hasta que no haya pruebas irrefutables, no confesará”.

¿También fue drogada por su padre? "Ella nunca duerme en esa posición. Para mí, la cuestión no es si fue drogada, sino por qué", se preguntó su marido, Pierre Peyronnet, ante el tribunal. La pregunta sigue sin respuesta. Desde entonces, Caroline Darian ha lanzado su propia asociación, "M'endors pas" ("«No te duermas"), que lucha contra el sometimiento químico en Francia.

Hassan O., el acusado que huyó a Marruecos

De los 51 acusados en el juicio de Mazan, solo faltaba uno. Hassan O., de 30 años, no pudo ser detenido durante la investigación judicial. El marsellés, que tiene 13 condenas por robo, violencia y otros delitos en su historial delictivo, se encuentra ahora en Marruecos. "Hassan O. no ha podido ser detenido durante la investigación. Por ello, el juez de instrucción expidipo una orden de detención equivalente a una acusación" por violación con agravantes, reza el auto de remisión al tribunal penal de Vaucluse.

Mientras analizaban el ordenador de Dominique Pelicot, los investigadores encontraron un vídeo en el que un tal "Remy" mantenía relaciones sexuales con la inconsciente Gisèle Pelicot. Utilizando su programa de reconocimiento facial, la Policía descubrió que se trataba de Hassan O. En septiembre de 2021, localizaron al sospechoso en Rumanía, país de origen de su pareja. Unos días más tarde, lograron ponerse en contacto con él: "Dijo que se encontraba actualmente en Marruecos y que no tenía planes de regresar a Francia", constató la Policía. A pesar de su ausencia en el juicio, Hassan O. se enfrenta a una condena en rebeldía.

Casos sin resolver que han resurgido

Entre su estado de salud y las redenciones de pena, es difícil saber cuánto tiempo permanecerá realmente en prisión Dominique Pelicot. Sin embargo, pronto podría verse de nuevo ante los tribunales. El septuagenario está siendo investigado desde octubre de 2022 por dos casos que se remontan a los años 90, cuando era agente inmobiliario en la región parisina.

El primero fue la violación y posterior asesinato de Sophie Narme (23) en 1991, que él niega. En este caso, las muestras en las que se encontró el esperma hallado en la víctima estaban mal colocadas. Tres jueces de instrucción se han hecho cargo del caso, pero el abogado de la familia de Sophie Narme ha conseguido evitar la prescripción manteniendo el caso abierto: "Cada vez he pedido la reapertura del caso solicitando nuevos actos de investigación", explicó por teléfono.

Luego está el intento de violación de Marion (19 años, nombre ficticio) en 1999 en Villeparisis (Seine-et-Marne), que admitió tras varios interrogatorios y un careo con la víctima, que ahora tiene cuarenta años. "A Dominique Pelicot le gusta mantener las cosas bajo control. Al principio negó su implicación, luego, al cabo de un tiempo, cuando le dijeron que se había encontrado su ADN en el lugar de los hechos, lo admitió. Cuando le ponemos las cosas delante, no insiste, para evitar que busquemos en otra parte", explica Florence Rault, que también defiende a Marion.

Inicialmente prescrito, este caso solo pudo reabrirse porque estaba relacionado con el de Sophie Narme, que no ha prescrito: "Tiene que haber una unidad de víctima, un mismo 'modus operandi' para llegar a ellos". De momento, el segundo caso splo está vivo porque el primero no ha prescrito", explica el abogado.

Creada en 2022, la unidad de casos sin resolver del tribunal judicial de Nanterre también está investigando otros cinco casos en los que podría estar implicado Dominique Pelicot: tres violaciones, un intento de violación y un homicidio, todos ellos sin resolver. "El 'modus operandi' y los perfiles de las víctimas son muy similares, por eso estamos realizando comprobaciones", declaró una fuente policial a Le Figaro. Béatrice Zavarro, abogada de Dominique Pelicot, comentó: "No he sido citada, ni he recibido ninguna acusación por estos casos. Si hay una investigación en curso, no me concierne".