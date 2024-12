Mueren 38 personas en un choque entre un autobús de pasajeros y un camión en Brasil

SAO PAULO (AP).- Un choque entre un autobús de pasajeros y un camión la madrugada de este sábado mató a 38 personas en una carretera en Minas Gerais, un estado en el sureste de Brasil, dijeron las autoridades.

El cuerpo de bomberos de Minas Gerais, que acudió al lugar, indicó que otras 13 personas fueron trasladadas a hospitales cerca de la ciudad de Teófilo Otoni. Según se informó, el autobús había partido de Sao Paulo y transportaba a 45 pasajeros.

Las autoridades indicaron el sábado por la tarde que todas las víctimas habían sido evacuadas del lugar y que una investigación determinaría la causa del accidente. Los testigos dijeron a los equipos de rescate que el autobús reventó una rueda, lo que provocó que el conductor perdiera el control y chocara contra un camión.

Otros dijeron que un bloque de granito golpeó el autobús, añadió el departamento de bomberos.

Un automóvil con tres pasajeros también chocó contra el autobús, pero los tres sobrevivieron. El gobernador Romeu Zema escribió en X que ordenó la “movilización total” del gobierno de Minas Gerais para ayudar a las víctimas.

