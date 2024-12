Policía de alto rango de Nueva York renuncia tras acusaciones de conducta sexual inapropiada

NUEVA YORK (AP).- El principal oficial de policía uniformado del Departamento de Policía de Nueva York renunció enmedio de acusaciones de que exigió sexo a una subordinada a cambio de oportunidades de ganar dinero extra.

La comisionada de policía Jessica Tisch aceptó la renuncia del jefe de departamento Jeffrey Maddrey este viernes por la noche, con efecto inmediato, según un comunicado enviado por correo electrónico del departamento el sábado.

John Chell, jefe de patrulla del departamento, asumirá el cargo de jefe interino del departamento y Philip Rivera asumirá las funciones de Chell como jefe de la división de patrulla, dijo el departamento.

El departamento se negó a hacer comentarios sobre las acusaciones contra Maddrey, salvo para decir que “toma en serio todas las acusaciones de conducta sexual inapropiada e investigará exhaustivamente este asunto”.

Un abogado de su acusadora, el teniente Quathisha Epps, dijo que la medida era necesaria.

“Esto debería haberse hecho hace mucho tiempo”, dijo el abogado Eric Sanders por teléfono este día. “Este tipo de comportamiento se ha estado gestando durante años. Esto no es una sorpresa para nadie que entienda cómo funcionan las cosas en este departamento”.

Este día, Epps presentó una denuncia contra la ciudad ante la Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, alegando que Maddrey incurrió en “acoso sexual quid pro quo” al obligarla a “realizar favores sexuales no deseados a cambio de oportunidades de horas extras en el lugar de trabajo”.

Epps, quien ocupa un puesto administrativo en la oficina de Maddrey, dijo que cuando ella finalmente rechazó las demandas de Maddrey, él tomó represalias alegando que ella estaba abusando de las horas extras, lo que llevó al departamento a iniciar una revisión.

Sanders dijo que su clienta fue suspendida sin goce de sueldo a pesar de haber presentado su aviso de jubilación a principios de esta semana.

Epps fue el que más ganó en el departamento en el año fiscal 2024, ganando más de 400 mil dólares, según informes de los medios locales, más de la mitad en pago de horas extras.

“La Sra. Epps ha sufrido un daño profundo a manos de individuos que explotaron sus posiciones de poder para obtener beneficios personales”, dijo Sanders en un comunicado. “Las represalias que enfrentó por enfrentarse a este abuso subrayan la necesidad de reformas inmediatas para abordar las fallas sistémicas dentro del Departamento de Policía de Nueva York”.

Los portavoces del departamento se negaron a hacer comentarios sobre la denuncia, pero la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo que está investigando.

“Se trata de afirmaciones extremadamente graves y perturbadoras que supuestamente ocurrieron en la sede del Departamento de Policía de Nueva York en Manhattan”, dijo la oficina en un comunicado.

El alcalde Eric Adams, ex capitán de policía, dijo en un evento no relacionado el sábado que las acusaciones contra Maddrey eran “extremadamente preocupantes y alarmantes” y que el departamento estaba realizando una revisión completa, informó el New York Post.

El abogado de Maddrey, Lambros Lambrou, no respondió a una solicitud de comentarios sobre las diversas acusaciones. Sin embargo, en una declaración al New York Post, desestimó las afirmaciones de Epps calificándolas de "completamente infundadas".

“Qué momento tan oportuno para acusar a alguien de mala conducta después de que la hayan pillado robando tiempo”, dijo Lambrou al periódico. “Es evidente que se está ahogando y está en la parte más profunda de la piscina sin salvavidas. Quiere acabar con la mayor cantidad de gente posible”.

Sanders respondió que cualquier hora extra que su cliente trabajó fue a pedido de Maddrey y aprobada por él y otros funcionarios del departamento.

Mientras tanto, Maddrey ha sido objeto de otras acusaciones de mala conducta, incluida una de un capitán de policía que dice que ella rechazó sus avances no deseados durante años.

John Scola, abogado de Gabrielle Walls, dijo en un comunicado que la salida de Maddrey “reivindica” a la capitana de policía, quien esta semana modificó su demanda por acoso sexual contra otro alto oficial para incluir a Maddrey.

Walls dijo en la presentación que temía interactuar con Maddrey porque él frecuentemente intentaba besarla, lo que la impulsaba a esconderse de él con la puerta cerrada y las luces apagadas.

“Esperamos que esta renuncia de alto perfil marque el comienzo de un cambio cultural para eliminar el ambiente generalizado de acoso y represalias dentro del Departamento de Policía de Nueva York”, dijo Scola.

Un ex oficial también afirmó que Maddrey la obligó a mantener una relación que duró años mientras él era su supervisor, aunque ese caso fue desestimado por un juez estatal el mes pasado, informaron el New York Post y otros.

A principios de este año, un juez de primera instancia administrativo del departamento recomendó desestimar un caso disciplinario contra Maddrey con respecto a un incidente de noviembre de 2021 en el que ordenó a los oficiales que anularan el arresto de un oficial retirado que anteriormente trabajaba para él.

Maddrey se unió a la fuerza policial en 1991 a la edad de 20 años y ascendió de rango hasta convertirse en jefe de patrulla en 2021, antes de ser ascendido a jefe de departamento en diciembre pasado, según la biografía de su departamento.

El jefe de departamento está a cargo de supervisar las “estrategias de lucha contra el crimen, las iniciativas de calidad de vida y los planes operativos” del departamento, según el anuncio de Tisch del sábado. El jefe de patrulla administra la oficina más grande del departamento, que consta de 15 mil oficiales de patrulla uniformados y 3.000 civiles.