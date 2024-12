EU derriba a dos pilotos de la Marina por error sobre el Mar Rojo

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Dos pilotos de la Marina de Guerra de Estados Unidos fueron derribados sobre el Mar Rojo el domingo en un aparente incidente de “fuego amigo”, informó el ejército estadounidense, marcando el suceso más grave en más de un año en amenazar a las tropas durante sus ofensivas contra los rebeldes hutíes de Yemen.

Ambos pilotos fueron recuperados con vida y uno sufrió heridas leves, pero el incidente subraya cuán peligroso se ha vuelto el corredor del Mar Rojo debido a los continuos ataques a la navegación por parte de los hutíes respaldados por Irán, a pesar de las patrullas de las coaliciones militares de Estados Unidos y Europa en la zona.

El ejército estadunidense había perpetrado ataques aéreos contra los rebeldes hutíes de Yemen en ese momento, aunque el Comando Central del ejército de Estados Unidos no dio más detalles sobre cuál era su misión y de momento no ha respondido a las preguntas de The Associated Press.

El F/A-18 derribado acababa de despegar de la cubierta del portaaviones USS Harry S. Truman, indicó el Comando Central. El 15 de diciembre, el Comando Central reconoció que el Truman había entrado en Oriente Medio, pero no había especificado que el portaaviones y su grupo de batalla estuvieran en el Mar Rojo.

“El crucero de misiles guiados USS Gettysburg, que forma parte del Grupo de Ataque de Portaaviones USS Harry S. Truman, disparó por error e impactó al F/A-18”, detalló el Comando Central en un comunicado.

Por el momento se desconoce cómo el Gettysburg pudo confundir un F/A-18 con una aeronave o misil enemigo, especialmente dado que los barcos en un grupo de batalla permanecen vinculados tanto por radar como por comunicación radial. Sin embargo, el Comando Central explicó que buques de guerra y aeronaves habían derribado anteriormente varios drones hutíes y un misil de crucero anti-buque lanzado por los rebeldes. El fuego hostil entrante de los hutíes ha dado a los marineros solo unos pocos segundos para tomar decisiones en el pasado.

Desde la llegada del Truman, Estados Unidos ha intensificado sus ataques aéreos contra los hutíes y sus lanzamientos de misiles hacia el Mar Rojo y la zona circundante. Sin embargo, la presencia de un grupo de buques de guerra estadounidenses podría provocar ataques renovados de los rebeldes, como lo que vio el USS Dwight D. Eisenhower el año pasado. Ese despliegue marcó lo que la Marina describió como su combate más intenso desde la Segunda Guerra Mundial.

La noche del sábado y la madrugada del domingo, aviones de guerra estadounidenses realizaron ataques aéreos que sacudieron Saná, la capital de Yemen que los hutíes han controlado desde 2014. El Comando Central describió los ataques como dirigidos a una “instalación de almacenamiento de misiles” y una “instalación de mando y control”, sin dar más detalles.

Medios controlados por los hutíes informaron de ataques tanto en Saná como alrededor de la ciudad portuaria de Hodeida, sin ofrecer información sobre bajas o daños. En Saná, los ataques parecían dirigidos especialmente a una ladera de montaña conocida por albergar instalaciones militares. Más tarde, los hutíes reconocieron que la aeronave había sido derribada en el Mar Rojo.

Los hutíes han atacado alrededor de 100 buques mercantes con misiles y drones desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza en octubre de 2023 después del ataque sorpresa de Hamás a Israel que mató a mil 200 personas y tomó a otras 250 como rehenes.

La ofensiva prolongada de Israel en Gaza ha matado a más de 45 mil palestinos, de acuerdo con autoridades de salud locales. El recuento no distingue entre combatientes y civiles.

Los hutíes han capturado un buque y hundido dos en una campaña que también ha matado a cuatro marineros. Otros misiles y drones han sido interceptados por coaliciones lideradas por Estados Unidos y Europa en el Mar Rojo o no han alcanzado sus objetivos, que también han incluido buques militares occidentales.

Los rebeldes sostienen que atacan barcos vinculados a Israel, Estado Unidos o el Reino Unido para forzar un fin a la campaña de Israel contra Hamás en Gaza. Sin embargo, muchos de los buques atacados tienen poca o ninguna conexión con el conflicto, incluidos algunos con destino a Irán.

Los hutíes también han incrementado sus ataques a Israel mismo con drones y misiles, resultando en represalias aéreas israelíes.