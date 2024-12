Una mujer fue encontrada en llamas dentro de un vagón del metro

NUEVA YORK (AP).- La policía de la ciudad de Nueva York está investigando como homicidio la muerte de una mujer encontrada en llamas dentro de un tren de metro estacionado el domingo.

La mujer, cuyo nombre no se ha dado a conocer, fue descubierta en llamas en medio del tren, alrededor de las 7:30 a.m., después de que oficiales en patrulla rutinaria en la estación de metro Coney Island-Stillwell Avenue olfatearan humo y notaran cierto alboroto en la plataforma, dijo el detective Austin Glickman.

