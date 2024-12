Al menos 20 muertos en Gaza por ataques aéreos israelíes

GAZA (AP).-Ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza durante la noche han matado al menos a 20 personas, informaron médicos palestinos el lunes.

Uno de los ataques alcanzó un campamento de tiendas en la zona de Muwasi, una zona humanitaria declarada por Israel, matando a ocho personas, incluidos dos niños, según el Hospital Nasser en la ciudad sureña de Jan Yunis, que recibió los cuerpos.

El ejército israelí afirma que solo ataca a milicianos, acusándolos de esconderse entre civiles. Dijo el domingo por la noche que había dirigido un ataque a un miliciano de Hamás en la zona humanitaria.

La guerra comenzó cuando milicianos liderados por Hamás atacaron el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas mil 200 personas, en su mayoría civiles, y tomando alrededor de 250 rehenes. Alrededor de 100 cautivos todavía están dentro de Gaza, al menos un tercio de los cuales se cree que están muertos.

La ofensiva aérea y terrestre de Israel ha matado a más de 45 mil 200 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio dice que las mujeres y los niños constituyen más de la mitad de los muertos, pero no distingue entre civiles y combatientes en su recuento. El ejército dice que ha matado a más de 17 mil milicianos, sin proporcionar pruebas.

Palestinos de Jenin realizan una huelga general

Los palestinos de la inestable ciudad de Jenin, en el norte de Cisjordania, están llevando a cabo una huelga general convocada por grupos de milicianos para protestar por la inusual represión de las fuerzas de seguridad palestinas.

Un reportero de The Associated Press en Jenin escuchó disparos y explosiones, al parecer procedentes de enfrentamientos entre milicianos y fuerzas de seguridad palestinas. No estaba claro si había muertos o heridos. No había señales de tropas israelíes en la zona.

Los comercios de la ciudad permanecieron cerrados el lunes, un día después de que unos milicianos mataran a un miembro de las fuerzas de seguridad palestinas e hirieran a otros dos.

Los grupos milicianos convocaron una huelga general en todo el territorio, acusando a las fuerzas de seguridad de intentar desarmarlos en apoyo de la ocupación israelí del territorio, que dura ya medio siglo.

La Autoridad Palestina, respaldada por Occidente, está reconocida internacionalmente pero es profundamente impopular entre los palestinos, en parte porque coopera con Israel en asuntos de seguridad. Israel acusa a la Autoridad de incitación y de no actuar contra los grupos armados.

La Autoridad Palestina culpó del ataque del domingo a «forajidos». Afirma que se compromete a mantener la ley y el orden, pero que no vigilará la ocupación.

La Autoridad Palestina ejerce una autoridad limitada en los centros de población de Cisjordania. Israel se apoderó del territorio en la guerra de Oriente Medio de 1967, y los palestinos quieren que constituya la parte principal de su futuro Estado.

El actual gobierno israelí se opone a la creación de un Estado palestino y afirma que mantendrá un control de seguridad indefinido sobre el territorio. La violencia se ha disparado en Cisjordania tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 desde Gaza, que desencadenó la guerra en ese territorio.

El primer ministro interino de Líbano visita posiciones militares en el sur del país

Por otra parte, el primer ministro interino de Líbano ha iniciado una gira por las posiciones militares del sur del país, casi un mes después del acuerdo de alto el fuego que puso fin a la guerra entre Israel y el grupo Hezbollah que asoló el país.

El lunes, Najib Mikati realizó su primera visita a los frentes del sur, donde se espera que los soldados libaneses, en virtud del acuerdo alcanzado con la mediación de Estados Unidos, se desplieguen gradualmente, ya que se espera que tanto los combatientes de Hezbollah como las tropas israelíes se retiren a finales del mes próximo.

La gira de Mikati se produce después de que el gobierno libanés expresara su frustración por los continuos ataques y sobrevuelos israelíes en el país.

“Tenemos muchas tareas por delante, la más importante de las cuales es la retirada del enemigo (Israel) de todas las tierras que invadió durante su reciente agresión”, declaró tras reunirse con el jefe del ejército, Joseph Aoun, en un cuartel militar libanés de la ciudad suroriental de Marjayoun. “Entonces el ejército podrá llevar a cabo plenamente sus tareas”.

Durante años, el ejército libanés ha dependido de la ayuda financiera para seguir funcionando, principalmente de Estados Unidos y otros países occidentales. El gobierno libanés, desprovisto de liquidez, espera que el fin de la guerra y el acuerdo de alto el fuego aporten más fondos para aumentar la capacidad de despliegue del ejército en el sur, donde las unidades armadas de Hezbollah tenían una presencia notable.

Aunque no eran combatientes activos, el ejército libanés afirmó que decenas de sus soldados murieron en ataques israelíes contra sus instalaciones o convoyes de patrulla en el sur. El ejército israelí reconoció algunos de estos ataques.