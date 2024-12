Bluesky descubre que con el crecimiento llegan también los problemas y los bots

(AP).- Bluesky ha visto cómo su base de usuarios se ha disparado desde las elecciones presidenciales de Estados Unidos, impulsada por personas que buscan refugio de X de Elon Musk, al que consideran inclinado demasiado hacia la derecha debido al apoyo de su propietario al presidente electo Donald Trump, o que desean una alternativa a Threads de Meta y sus algoritmos.

La plataforma surgió de la empresa entonces conocida como Twitter, impulsada por su ex director general Jack Dorsey. Su enfoque descentralizado para las redes sociales estaba destinado a reemplazar el mecanismo central de Twitter. Eso es poco probable ahora que las dos compañías han tomado caminos separados. Pero la trayectoria de crecimiento de Bluesky, con una base de usuarios que se ha más que duplicado desde octubre, podría convertirla en una seria competidora para otras plataformas sociales.

Pero el crecimiento viene acompañado por varios problemas. No solo son usuarios humanos los que han estado acudiendo a Bluesky, sino también bots, incluidos aquellos diseñados para crear división partidista o dirigir a los usuarios a sitios web basura.

La base de usuarios en rápido aumento, que ahora supera los 25 millones, es la prueba más grande hasta ahora para una plataforma relativamente joven que se ha posicionado como una alternativa de redes sociales libre de los problemas que aquejan a sus competidores.

Según la firma de investigación Similarweb, Bluesky agregó 7,6 millones de usuarios activos mensuales en la aplicación para iOS y Android en noviembre, un aumento del 295,4% desde octubre. También registró 56,2 millones de visitas a la web desde computadoras y móviles en el mismo periodo, un 189% más que en octubre.

Además de las elecciones en Estados Unidos, Bluesky también recibió un impulso cuando X fue brevemente prohibido en Brasil.

“Obtuvieron este pico de atención, han cruzado el umbral donde ahora vale la pena que la gente inunde la plataforma con spam”, dijo Laura Edelson, profesora asistente de ciencias de la computación en la Universidad Northeastern y miembro del Consejo para Medios Sociales Responsables de Issue One. “Pero no tienen el dinero disponible, no tienen el equipo establecido que tendría una plataforma más grande, así que tienen que hacerlo todo muy, muy deprisa”.

Para gestionar el crecimiento con su pequeño personal, Bluesky comenzó como un espacio solo por invitación hasta que se abrió al público en febrero. Ese período le dio al sitio tiempo para desarrollar herramientas de moderación y otras características distintivas para atraer nuevos usuarios, como los “paquetes de inicio” que proporcionan listas de fuentes curadas temáticamente. Meta anunció recientemente que está probando una función similar.

En comparación con grandes empresas como las plataformas de Meta o X, Bluesky tiene un sistema de valores “bastante diferente”, dijo Claire Wardle, profesora en la Universidad de Cornell y experta en desinformación. Esto incluye dar a los usuarios más control sobre su experiencia.

“La primera generación de plataformas de redes sociales conectó el mundo, pero terminó consolidando el poder en manos de unas pocas corporaciones y sus líderes”, dijo Bluesky en su blog en marzo. “Nuestra experiencia en línea no tiene que depender de que los multimillonarios tomen decisiones unilaterales sobre lo que vemos. En una red social abierta como Bluesky, puedes dar forma a tu experiencia por ti mismo.”

Gracias a esta mentalidad, Bluesky ha conseguido un estatus de pequeño luchador que ha atraído a usuarios cansados de las grandes empresas.

“La gente tenía la idea de que iba a ser un tipo diferente de red social", afirmó Wardle. "Pero la verdad es que, cuando hay mucha gente en un lugar y hay espectadores, significa que a otras personas les interesa utilizar bots para crear información que se alinee con su perspectiva”.

Pocos datos han surgido para ayudar a cuantificar el aumento en cuentas de suplantadores, redes impulsadas por inteligencia artificial y otros contenidos potencialmente dañinos en Bluesky. Pero en las últimas semanas, los usuarios han comenzado a informar grandes cantidades de aparentes bots de IA que los siguen, publican artículos plagiados o hacen comentarios divisivos aparentemente automatizados en respuestas.

Lion Cassens, un usuario de Bluesky y candidato doctoral en Holanda, encontró una de esas redes por accidente: un grupo de cuentas en alemán con biografías similares y fotos de perfil generadas por IA que publican en respuestas a tres periódicos alemanes.

“Noté algunas respuestas extrañas bajo una publicación de noticias del periódico alemán ‘Die Ziet’”, dijo en un correo electrónico a The Associated Press. “Tengo mucha confianza en el mecanismo de moderación en Bluesky, especialmente en comparación con Twitter desde los despidos y debido a la postura más radical de Musk sobre la libertad de expresión. Pero los bots de IA son un gran desafío, ya que solo mejorarán. Espero que las redes sociales puedan seguir el ritmo”.

Cassens dijo que los mensajes de los bots han sido relativamente inocuos hasta ahora, pero le preocupaba cómo podrían ser reutilizados en el futuro para engañar.

También hay señales de que las narrativas de desinformación extranjeras han llegado a Bluesky. El grupo de investigación de desinformación Alethea señaló una publicación de baja tracción que compartía una afirmación falsa sobre ABC News que había circulado en canales rusos de Telegram.

Las cuentas imitadoras son otro desafío. A finales de noviembre, Alexios Mantzarlis, director de la Iniciativa de Seguridad, Confianza y Seguridad en Cornell Tech, encontró que del top 100 de las personas más seguidas nombradas en Bluesky, el 44% tenía al menos una cuenta duplicada que se hacía pasar por ellas. Dos semanas después, Mantzarlis dijo que Bluesky había eliminado alrededor de dos tercios de las cuentas duplicadas que había detectado inicialmente, una señal de que el sitio estaba consciente del problema y estaba intentando abordarlo.

Bluesky publicó a principios de este mes que había cuadruplicado su equipo de moderación para mantener el ritmo con su creciente base de usuarios. La compañía también anunció que había introducido un nuevo sistema para detectar suplantaciones y estaba trabajando para mejorar sus Directrices Comunitarias para proporcionar más detalles sobre lo que está permitido. Debido a la forma en que está construido el sitio, los usuarios también tienen la opción de suscribirse a “Etiquetadores” de terceros que externalizan la moderación de contenido etiquetando cuentas con advertencias y contexto.

La compañía no respondió a múltiples solicitudes de comentarios para esta historia.

Aunque sus desafíos aún no están a la escala que enfrentan otras plataformas, Bluesky está en una “encrucijada”, apuntó Edward Perez, miembro de la junta del Instituto OSET sin fines de lucro y no partidista, quien anteriormente lideró el equipo de integridad cívica de Twitter.

“Ya sea que a BlueSky le guste o no, está siendo arrastrado al mundo real”, afirmó Perez, señalando que necesita priorizar rápidamente las amenazas y trabajar para mitigarlas si espera continuar creciendo.

Dicho esto, la desinformación y los bots no serán los únicos desafíos de Bluesky en los meses y años venideros. Como una red social basada en texto, su premisa completa está cayendo en desuso entre las generaciones más jóvenes. Una encuesta reciente del Pew Research Center encontró que solo el 17% de los adolescentes estadounidenses usaba X, por ejemplo, una disminución del 23% en 2022. Para los adolescentes y adultos jóvenes, TikTok, Instagram y otras plataformas enfocadas en lo visual son los lugares en donde estar.

La polarización política también va en contra de que Bluesky alcance el tamaño de TikTok, Instagram o incluso X.

“Bluesky no intenta ser todo para todo el mundo”, afirmó Wardle, quien añadió que, probablemente, los días en los que Facebook o Instagram “intentaban contentar a todo el mundo” ya han pasado. Las plataformas sociales están cada vez más divididas en función de criterios políticos y, cuando no es así —véanse las plataformas de Meta—, las empresas que las respaldan trabajan activamente para restar importancia a los contenidos y noticias políticos.