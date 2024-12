Estampidas en Nigeria dejan al menos 32 muertos durante distribución de alimentos navideños

ABUYA, Nigeria (AP).- La cifra de muertos por estampidas durante dos eventos benéficos navideños en Nigeria aumentó de 13 a 32, informó la policía este domingo 22 de diciembre. Las víctimas, entre ellas al menos cuatro niños, se desplomaron durante las avalanchas de gente que se desesperaba por conseguir alimentos, mientras el país lidia con la peor crisis del costo de vida en una generación.

Entre los muertos había 22 personas en la ciudad de Okija, en el estado de Anambra, al sureste del país, donde un filántropo organizó el sábado una distribución de alimentos, según informó el portavoz de la policía local Tochukwu Ikenga. Otras diez personas murieron en la capital, Abuja, durante un evento benéfico similar organizado por una iglesia.

La policía dijo que estaban investigando los dos incidentes, sólo días después de otra estampida en la que murieron 35 niños.

El país más poblado de África está viendo una tendencia creciente por parte de organizaciones locales, iglesias e individuos a organizar eventos benéficos antes de Navidad para aliviar las dificultades económicas causadas por la crisis del costo de vida.

Testigos de la estampida en Abuja dijeron a The Associated Press que hubo una multitud en una de las puertas de la iglesia, mientras docenas de personas intentaban entrar al recinto alrededor de las 4 a.m., horas antes de que se compartieran los regalos.

Algunos de ellos, incluidas personas mayores, esperaron durante la noche para conseguir comida, dijo Loveth Inyang, quien rescató a un bebé de la multitud.

Las estampidas provocaron cada vez más peticiones de que las autoridades aplicaran medidas de seguridad en este tipo de eventos. La policía nigeriana también exigió que los organizadores obtuvieran permiso previo.