Se estrella avión de pasajeros en Kazajistán; más de 30 personas habrían fallecido (Video)

Un avión de pasajeros azerbaiyano con 67 personas a bordo se estrelló el miércoles en la ciudad kazaja de Aktau, dejando al menos 32 sobrevivientes, según funcionarios. Más de 30 personas probablemente hayan muerto.

El Ministerio de Emergencias de Kazajistán dijo en un comunicado en Telegram que a bordo iban cinco tripulantes. Al menos 29 han sido hospitalizados, informó el ministerio a la agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti.

La agencia de noticias rusa Interfax citó a trabajadores médicos diciendo que se han recuperado 4 cuerpos y a trabajadores de emergencia en el lugar diciendo que ambos pilotos, según una evaluación preliminar, murieron en el accidente.

El avión Embraer 190 realizó un aterrizaje de emergencia a 3 km de la ciudad, según informó anteriormente Azerbaijan Airlines.

Inicialmente, el Ministerio de Emergencias de Kazajistán dijo que 25 personas sobrevivieron al accidente, luego revisó ese número a 27, 28 y después a 29 a medida que continuaba la operación de búsqueda y rescate en el lugar del accidente, reduciendo la supuesta cifra de muertos.

La Oficina del Fiscal General de Azerbaiyán informó más tarde que al menos 32 personas sobrevivieron al accidente, añadiendo que el número no era definitivo.

El avión estaba originalmente programado para viajar desde la capital azerbaiyana de Bakú a la ciudad rusa de Grozny en el Cáucaso Norte. Según Azerbaijan Airlines, 37 pasajeros eran ciudadanos azerbaiyanos. También había 16 ciudadanos rusos, seis kazajos y tres kirguises.

RIA Novosti citó a la autoridad de aviación civil de Rusia, Rosaviatsia, diciendo que la información preliminar mostraba que el piloto había decidido desviarse a Aktau después de un impacto de ave en el avión que llevó a "una situación de emergencia a bordo".

BREAKING: Passenger plane crashes near Aktau Airport in Kazakhstan pic.twitter.com/M2DtYe6nZU — BNO News (@BNONews) December 25, 2024

Imágenes de teléfonos móviles que circulan en línea parecen mostrar el avión haciendo un descenso pronunciado antes de estrellarse contra el suelo en una bola de fuego.

?? Este es el momento en que el avión de la compañía Azerbaiyan Airlines con 67 personas a bordo se estrella cerca de la ciudad de Aktau, en Kazajistán, cerca de la costa del mar Caspio. Alrededor de una veintena de personas han sobrevivido https://t.co/S4DUIlIeLu pic.twitter.com/CWjmip6NkK — EL PAÍS (@el_pais) December 25, 2024

Otras imágenes mostraron parte de su fuselaje arrancado de las alas y el resto del avión, yaciendo boca abajo en la hierba. Las imágenes correspondían a los colores del avión y su número de registro.

?????????? First video from the crash site of a passenger plane in Aktau, Kazakhstan



Preliminary, there are survivors, the republic's Ministry of Emergency Situations reports. pic.twitter.com/Di4Ls9smIU — Intel Slava (@Intel_Slava) December 25, 2024

Algunos de los videos publicados en redes sociales mostraron a sobrevivientes arrastrando a otros pasajeros lejos de los restos del avión.

25 people were survived.



An AZAL passenger plane flying from Baku to Grozny headed to Kazakhstan for an emergency landing and crashed in Aktau.



25 people were taken to hospitals after the plane crash in Aktau,RIA Novosti was told by the Kazakh Emergencies Ministry#Azerbaijan pic.twitter.com/oL5Pk6WKfk — Könül Sahin ?? (@KonulikShahin) December 25, 2024

Los datos de seguimiento de vuelo de FlightRadar24.com mostraron que el avión hizo lo que parecía ser un ocho cerca del aeropuerto en Aktau, con su altitud subiendo y bajando sustancialmente durante los últimos minutos del vuelo antes de impactar contra el suelo.

Catástrofe aérea en Kazajistán



Un Embraer E190 de Azerbaijan Airlines con 62 pasajeros y 5 tripulantes a bordo, que cubría la ruta Bakú-Grozni (vuelo 8243), se ha estrellado hoy, 25 de diciembre, mientras intentaba un aterrizaje de emergencia en Aktau, Kazajistán.



?? HILO ?? pic.twitter.com/vEFh9u4Enc — Pato Aviador (@PatoAviador) December 25, 2024

FlightRadar24 dijo por separado en una publicación en línea que el avión había enfrentado "fuerte interferencia de GPS" que "hizo que el avión transmitiera datos ADS-B incorrectos", refiriéndose a la información que permite a los sitios web de seguimiento de vuelos seguir los aviones en vuelo. Rusia ha sido culpada en el pasado por interferir las transmisiones de GPS en la región más amplia.

?? #BREAKING | An Azerbaijan Airlines Embraer E190 from Baku to Grozny crashed near Aktau, Kazakhstan, with 72 people aboard. Originally bound for Grozny, it was redirected to Makhachkala and Aktau, circling before requesting an emergency landing. #Airways #News pic.twitter.com/jz6UNAmFE4 — Airways Magazine (@airwaysmagazine) December 25, 2024

Embraer no ha respondido por el momento a una solicitud de comentarios a primera hora de la mañana del miércoles. En un comunicado, Azerbaijan Airlines dijo que mantendría informados a los miembros del público y cambió sus anuncios en las redes sociales a un contundente color negro.

La agencia estatal de noticias de Azerbaiyán, Azertac, dijo que una delegación oficial compuesta por el ministro de situaciones de emergencia de Azerbaiyán, el fiscal general adjunto del país y el vicepresidente de Azerbaijan Airlines había sido enviada a Aktau para realizar una "investigación en el lugar".

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, que viajaba a San Petersburgo, regresó a Azerbaiyán al enterarse de la noticia del accidente, dijo el servicio de prensa del presidente. Aliyev debía asistir a una reunión informal de líderes de la Comunidad de Estados Independientes, un bloque de países exsoviéticos fundado tras el colapso de la Unión Soviética.

Aliyev expresó sus condolencias a las familias de las víctimas en una declaración en redes sociales. "Es con profunda tristeza que expreso mis condolencias a las familias de las víctimas y deseo una pronta recuperación a los heridos", escribió.

El presidente ruso Vladímir Putin habló con Aliyev por teléfono y expresó sus condolencias, dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Tanto las autoridades kazajas como las azerbaiyanas estaban investigando el accidente. Embraer dijo a The Associated Press en un comunicado que la compañía está "lista para asistir a todas las autoridades relevantes".