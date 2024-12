Trump impulsa cambios en la votación; republicanos en el Congreso intentarán realizarlos

ATLANTA (AP) — Los republicanos planean actuar rápidamente para reformar los procedimientos de votación de Estados Unidos, viendo el control de la Casa Blanca y de ambas cámaras del Congreso como una oportunidad para impulsar los cambios que han buscado durante mucho tiempo y que incluyen requisitos de identificación de votantes y prueba de ciudadanía.

Afirman que las medidas son necesarias para restaurar la confianza del público en las elecciones, una erosión que, según los demócratas, ha sido alimentada por las falsas afirmaciones del presidente electo Donald Trump y sus aliados sobre un fraude generalizado en las elecciones de 2020. En el nuevo año, los republicanos estarán presionados por atender los deseos de Trump de cambiar la forma en que se llevan a cabo las elecciones en Estados Unidos, algo que él sigue promoviendo a pesar de su victoria en noviembre.

La principal legislación que los republicanos esperan impulsar serán versiones de la Ley de Confianza en las Elecciones en Estados Unidos y la Ley de Elegibilidad del Votante Estadounidense, dijo el representante republicano Bryan Steil de Wisconsin, presidente de la Comisión de Administración de la Cámara, que maneja la legislación relacionada con las elecciones. Las propuestas son conocidas como leyes ACE y SAVE, respectivamente, por sus siglas en inglés.

“Al mirar hacia el nuevo año con un gobierno republicano unificado, tenemos una verdadera oportunidad de mover estas piezas legislativas no solo fuera de la Comisión, sino a través del pleno de la Cámara y convertirlas en ley”, dijo Steil en una entrevista. “Necesitamos mejorar la confianza de los estadounidenses en las elecciones”.

Es probable que los republicanos enfrenten la oposición de los demócratas y tengan poco margen de maniobra con sus estrechas mayorías en ambas cámaras del Congreso. Steil dijo que espera que se hagan “algunas reformas y ajustes” a las propuestas originales y que los demócratas trabajen con los republicanos para refinarlas y, en última instancia, apoyarlas.

Los demócratas quieren facilitar el voto

El representante Joe Morelle de Nueva York, el demócrata de mayor rango de la Comisión, dijo que existe la oportunidad de lograr un acuerdo bipartidista en algunos temas, pero señaló que los dos proyectos de ley anteriores del Partido Republicano iban demasiado lejos.

“Nuestra visión y la de los republicanos son muy diferentes en este punto”, dijo Morelle. “En los últimos dos años, ellos han dedicado la mayor parte del tiempo a restringir realmente los derechos de las personas para acceder a las boletas, y eso ocurre en los niveles estatal y federal. Y tanto la Ley SAVE como la Ley ACE hacen eso, dificultan que las personas voten”.

Morelle dijo que quiere ver que ambos partidos apoyen la asignación de financiación federal exclusiva para las oficinas electorales. También ve otras oportunidades bipartidistas en torno a limitar el dinero extranjero en las elecciones de Estados Unidos y, posiblemente, imponer un requisito de identificación del votante si se establecen ciertas salvaguardias para proteger a los electores.

Los demócratas afirman que algunas leyes estatales son demasiado restrictivas porque limitan los tipos de identificaciones aceptables para votar, dificultando el proceso para los estudiantes universitarios o aquellos que carecen de una dirección permanente.

Morelle se dijo decepcionado por las afirmaciones hechas por los republicanos en las campañas de este año sobre la votación generalizada de no ciudadanos, la cual es extremadamente infrecuente, y señaló cómo esas afirmaciones prácticamente se evaporaron una vez que Trump ganó. La votación de no ciudadanos ya es ilegal y puede hacer que quienes lo hagan enfrenten cargos por delitos graves y deportación.

“No se ha escuchado una palabra sobre esto desde el día de las elecciones”, dijo Morelle. “Es un milagro del día de las elecciones que, de repente, aquello que habían descrito durante una cantidad desmesurada de tiempo como un problema rampante, un problema epidémico, no haya existido en absoluto”.

Republicanos: El actual registro de votantes se basa en un “sistema de honor”

Antes de las elecciones de noviembre, los republicanos de la Cámara impulsaron la ley SAVE, que fue aprobada por la Cámara en julio, pero se estancó en el Senado, controlado por los demócratas. Dicha ley exige una prueba de ciudadanía al registrarse para votar, e incluye posibles penalizaciones para los funcionarios electorales que no confirmen la elegibilidad.

Los republicanos dicen que el proceso actual se basa en lo que ellos llaman un sistema de honor, con lagunas que han permitido que los no ciudadanos se registren y voten en elecciones pasadas. Si bien la votación de no ciudadanos ha ocurrido, la investigación y las revisiones de casos estatales han mostrado que es infrecuente y que típicamente se debe a errores y no a un esfuerzo intencional para influir en una elección.

De acuerdo con el sistema actual, a quienes buscan registrarse se les pide que proporcionen el número de su licencia de conducir del estado o los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social. Algunos estados exigen un número completo de Seguro Social.

Los republicanos dicen que el proceso de registro de votantes no es lo suficientemente estricto porque, en muchos estados, las personas pueden ser agregadas a los registros de votantes aun si no proporcionan esta información, y que algunos no ciudadanos pueden recibir números de Seguro Social y licencias de conducir. Piensan que el requisito actual de que cualquier persona que complete un formulario de registro de votantes firme bajo juramento que es ciudadano de Estados Unidos no es suficiente.

Quieren obligar a los estados a rechazar cualquier solicitud de registro de votantes para la cual no se proporcione prueba de ciudadanía. Los republicanos dicen que eso podría incluir una licencia de conducir que cumpla con la ley REAL ID, que establece los estándares para la emisión de documentos de identificación, o bien, un pasaporte o un certificado de nacimiento.

Un estado identifica a los no ciudadanos con auditorías periódicas

En Georgia, un estado que siempre está en disputa en las elecciones presidenciales, los funcionarios electorales dijeron que no han encontrado ningún problema al verificar el estado de ciudadanía de sus casi 7,3 millones de votantes registrados. Realizaron una auditoría en 2022 en la que se identificaron a 1.634 personas que intentaron registrarse, pero cuya condición de ciudadanos estadounidenses no se pudo verificar en una base de datos federal.

En una segunda auditoría, realizada este año, se utilizaron registros judiciales locales para identificar a personas que dijeron que no podían ser jurados porque no eran ciudadanas de Estados Unidos. De las 20 personas identificadas, seis fueron investigadas por votación ilegal, aunque uno de esos casos se cerró porque la persona ya había fallecido.

“Lo que hemos hecho al realizar esas auditorías es darles confianza a los votantes de que no hay no ciudadanos votando en Georgia”, dijo Brad Raffensperger, secretario de gobierno de Georgia. “Y cuando la sociedad está altamente polarizada, es necesario aumentar la confianza. La confianza es el estándar de oro”.

Raffensperger, un republicano que apoya los requisitos de identificación del votante y los de prueba de ciudadanía, atribuye el hecho de que las listas de electores sean precisas a la adopción temprana del estado de la ley REAL ID y al uso del registro automático de votantes. Esto último es algo que espera que más republicanos consideren, ya que argumentó que ha permitido que las autoridades electorales de Georgia utilicen el proceso de la agencia de vehículos motorizados para verificar la ciudadanía y rastrear a las personas que se mudan al estado o dentro del mismo.

“Es necesario hacerlo bien porque hablamos del derecho invaluable de las personas a votar”, dijo Raffensperger.

Los estados como laboratorios para reformas electorales

Si el Congreso aprueba cualesquier cambios, los funcionarios electorales de todo el país deberán implementarlos.

Raffensperger y la secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, de tendencia demócrata, dijeron que sería un error hacer que la elección en el país se realice en un solo día, algo que Trump ha dicho que le gustaría ver, porque eliminaría la votación anticipada y limitaría el acceso a las boletas por correo. Ambos métodos son extremadamente populares entre los votantes. En Georgia, 71% de las personas que votaron en noviembre emitieron sus votos en persona antes del día de las elecciones.

Ambos dijeron que esperaban que los legisladores analizaran lo que funciona bien en sus estados y se basaran en esos éxitos.

“Hemos demostrado una y otra vez en nuestros estados que nuestras elecciones son seguras y precisas”, dijo Benson.