Aspirante a congresista en EU propone ejecuciones públicas contra migrantes (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Valentina Gómez, de 25 años, es una colombiana nacionalizada estadunidense que pertenece el movimiento MAGA (Make America Great Again/Hacer Grande a Estados Unidos de Nuevo) y que aspira a una silla en el Congreso en 2026, compartió un polémico video en sus redes sociales donde propone ejecuciones públicas contra inmigrantes.

El 23 de diciembre último, Gómez compartió un video en su cuenta de X, don una duración de 11 segundos, acompañado del siguiente mensaje: “Ejecuciones públicas para cualquier ilegal que viole o mate a un estadunidense”. En el videoclip se ve a la aspirante al congreso simulando una ejecución al dispararle a un muñeco.

Valentina Gómez, candidata a congresista por Texas propone ejecuciones públicas para los inmigrantes ilegales que maten o violen a estadounidenses. ¿Qué te parece esta propuesta? pic.twitter.com/LkjNDPdN48 — Sr.Liberal (@SrLiberal) December 23, 2024

Sus declaraciones se hicieron virales (hasta esta fecha cuenta con 5 millones de reproducciones, 64 mil “me gusta” y 10 mil “compartidos”, y horas después, la plataforma X las restringió por su contenido violento.

“La restricción de mi video y la suspensión de mi cuenta demuestran que soy la mayor amenaza para el sistema porque digo las cosas como las veo, doy esperanza a la gente y no necesito su dinero”, replicó ante la medida, pero su cuenta ya se encuentra activa.

Gómez nació en Medellín, Colombia y egresó de la Central Connecticut State University, con MBA de la Tulane Freeman School of Business. Este no es el primer video polémico que realiza, pues lanzó uno contra las jugadoras lesbianas de la Selección Estadunidense, como Brittney Griner, “En Estados Unidos puedes ser lo que quieras, así que no seas débil y gay”, dice en uno de los mensajes más virales.

El 18 de diciembre último lanzó formalmente su campaña para convertirse en congresista por el Estado de Texas en 2026. “No me importa lo que los burócratas en Washington D.C. piensen de mí. He venido a Texas para decir la verdad, detener a los sinvergüenzas, y salvar a los niños”, dice en su primer mensaje de campaña,