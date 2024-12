Parlamento de Corea del Sur demanda levantar la ley marcial decretada por el presidente

MADRID (EUROPA PRESS) -La Asamblea Nacional de Corea del Sur, controlada por la oposición, votó una moción para solicitar al presidente, Yoon Suk Yeol, que derogue la ley marcial decretada este martes, un paso legislativo que en teoría debería implicar el fin de las medidas excepcionales.

La constitución concede al presidente la facultad de decretar la ley marcial por "necesidades militares" o para "mantener la seguridad y el orden público, pero estipula también que debe notificar dicha decisión a la Asamblea. Si el Parlamento así lo requiere por mayoría, el presidente debe dar marcha atrás, recoge el artículo 77 de la Carta Magna.

Leader of the South Korean Democratic Party livestreams himself climbing over the blockade wall to enter the parliament via YouTube. pic.twitter.com/RHwXLXUnQ2