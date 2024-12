Trump asistirá a reapertura de la Catedral de Notre Dame en París este fin de semana

NUEVA YORK (AP) — El presidente electo Donald Trump asistirá a la celebración de reapertura de la Catedral de Notre Dame en París este fin de semana, en su primer viaje al extranjero desde las elecciones de Estados Unidos.

La catedral reabrirá sus puertas después de más de cinco años de reconstrucción tras un devastador incendio en 2019. Se tiene previsto que las ceremonias del sábado y el domingo, a las que únicamente se puede asistir con invitación, sean eventos en los que haya un alto nivel de seguridad, debido a que contará con la presencia de unos 50 jefes de Estado y de gobierno.

Trump anunció su viaje en una publicación en su sitio Truth Social el lunes por la noche.

"Es un honor anunciar que viajaré a París, Francia, el sábado para asistir a la reapertura de la magnífica e histórica Catedral de Notre Dame, que ha sido completamente restaurada después de un devastador incendio hace cinco años", escribió.

"El presidente Emmanuel Macron ha hecho un trabajo maravilloso asegurando que Notre Dame haya sido restaurada a su máximo nivel de gloria, y aún más. ¡Será un día muy especial para todos!".

