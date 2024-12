Jimmy Carter: Los presidentes de EU han planificado sus propios funerales

WASHINGTON (AP) — La procesión fúnebre de Jimmy Carter concluirá en su casa en la pequeña localidad de Plains, Georgia, donde creció en una granja de cacahuetes. Allí fue donde su esposa, Rosalynn, fue sepultada el año pasado en una parcela que eligieron hace años.

Pero antes de que Carter alcance su humilde destino final, habrá una coreografía interestatal de duelo, ceremonia y logística que es característica de los funerales de Estado. Desde la fundación de la nación, Estados Unidos ha despedido a los expresidentes con una serie intrincada de eventos que entrelazan viejas tradiciones y toques personales.

Los funerales a menudo son planificados por los propios presidentes, quienes generalmente tienen años después de dejar la Casa Blanca para reflexionar sobre cómo desean ser recordados.

“Están muy involucrados en el proceso de planificación, y las decisiones que toman nos dicen mucho sobre quiénes son, cómo ven la presidencia y cómo desean ser recordados por el pueblo estadounidense”, dijo Matthew Costello, historiador principal de la Asociación Histórica de la Casa Blanca, quien coescribió un libro “Mourning the Presidents: Loss and Legacy in American Culture” (“Luto por los Presidentes: Pérdida y Legado en la Cultura Americana”).

Carter tuvo más tiempo para planificar que la mayoría. Vivió 43 años después de que su presidencia terminara, la postpresidencia más larga en la historia de Estados Unidos, antes de fallecer el domingo a los 100 años.

Muchos detalles de su funeral permanecen reservados, a discreción de la familia y las unidades militares responsables de llevar a cabo los planes. La mayoría de los presidentes son velados en el Capitolio y por lo general hay un servicio en la Catedral Nacional de Washington.

El presidente Joe Biden reveló el año pasado que Carter le había pedido que diera la elegía. (“Perdón, no debería decir eso”, admitió Biden).

Biden dijo el domingo que su equipo está trabajando con la familia de Carter y otros “para asegurarse de que sea recordado adecuadamente, aquí en Estados Unidos y en todo el mundo”. El hijo de Carter, Chip, es su principal punto de contacto, aunque Biden dijo que ha hablado con todos los hijos de Carter.

Describió un proceso en marcha “que llevará un poco de tiempo” pero que resultará en un “servicio importante en Washington, D.C.” para Carter, que Biden programó para el 9 de enero.

A veces, los expresidentes ayudan incluso con los detalles más pequeños.

Jeffrey Engel, director del Centro de Historia Presidencial en la Universidad Metodista del Sur en Dallas, recordó haberse reunido con George H.W. Bush poco después de que el expresidente revisara el plan de asientos para su funeral.

“Y le dije, ‘¿Es eso extraño? Sabes, es tu propia muerte’”, recordó Engel. “Y él dijo, ‘Sabes, lo haces cada tres meses. Te acostumbras’”.

El presidente Dwight Eisenhower, quien comandó las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial antes de convertirse en político, quería ser enterrado en un ataúd emitido por el gobierno de 80 dólares. Aparte de un sello de vidrio que se añadió al diseño, era indistinguible del ataúd de cualquier otro soldado.

Los detalles de las procesiones también pueden reflejar aspectos de la vida de un presidente. El ataúd de Ronald Reagan fue llevado por la escalinata oeste del Capitolio que mira hacia su estado natal, California. Cuando Gerald Ford falleció, su ataúd pasó por la Cámara de Representantes, un homenaje a sus años como legislador.

La tarea de llevar a cabo los funerales presidenciales recae en la Fuerza de Tarea Conjunta-Región Capital Nacional, que incluye 4.000 elementos militares y civiles. La unidad dijo en un comunicado que “es un privilegio proporcionar este apoyo en nombre de la nación”.

Los funerales presidenciales pueden dejar marcas duraderas en la conciencia estadounidense. Una de las descripciones más memorables de George Washington — “primero en la guerra, primero en la paz y primero en el corazón de sus compatriotas” — provino de una elegía que se reimprimió mucho cuando el primer líder del país falleció.

Después de que John F. Kennedy fue asesinado, su hijo John Jr. fue fotografiado saludando al ataúd. El ataúd de Kennedy fue transportado por la Avenida Pensilvania en el mismo carruaje que llevó a Abraham Lincoln después de que fue asesinado un siglo antes, y se incluyó un caballo sin jinete en la procesión.

El de Kennedy fue el primer funeral presidencial ampliamente televisado.

“La tecnología ha hecho que el luto sea de alguna manera más accesible, más democrático. Más personas tienen la oportunidad de tomar un momento y reflexionar sobre lo que esta persona significó”, dijo Costello. “Y creo que también abre la puerta a que más personas participen en el proceso de duelo”.

En muchos países democráticos, el jefe de Estado y el jefe de gobierno son dos personas diferentes. Estados Unidos combina ambos roles, ceremonial y ejecutivo, en el cargo de la presidencia.

“Dado que no tenemos ninguna figura nacional además del presidente, básicamente hemos puesto todo el peso tradicional y la emoción cívica que se pone en la muerte o el nacimiento o una boda de un soberano o un rey en las cabezas de los presidentes”, dijo Engel. “Y no hay tantos, para ser honestos. Así que cada vez que uno de ellos fallece, es inusual y un gran acontecimiento”.

Describió los funerales como un momento para recordar “que todos estamos juntos en esto” y “este hombre fue el presidente para todos nosotros, ya seas republicano o demócrata”.

Sin embargo, en la política dividida de hoy, los funerales de Estado pueden producir momentos incómodos, incluso tensos.

Durante el funeral de George H.W. Bush en 2018, la audiencia incluyó al presidente Donald Trump. Él estrechó la mano del expresidente Barack Obama, su predecesor, pero no interactuó con Hillary Clinton, a quien derrotó en las elecciones de 2016, ni con su esposo, el expresidente Bill Clinton.

“Estos funerales siempre son políticos”, dijo Engel. “Lo que ocurra en el funeral de Carter va a ser político, francamente, quieran o no las personas alrededor de la familia Carter”.