Mujer iraní es sometida a 74 latigazos por no cubrir su cabello en público

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una mujer iraní fue sentenciada a 74 latigazos por dejar al descubierto su cabello en público y negarse a utilizar el velo de forma obligatoria.

Masih Alinejad, activista y periodista iraní, publicó una imagen que muestra las marcas de latigazos en la espalda de una mujer, esto con la intención de evidenciar la violencia que sufrió por parte de la policía de la moral en Irán.

“Esta es la brutal realidad de la vida de las mujeres en la República Islámica de Irán. Una mujer de Teherán me envió esta foto de su espalda llena de cicatrices, azotada por el ‘delito’ de mostrar su cabello. Sin embargo, se niega a que la silencien”.

This is the brutal reality of life for women under the Islamic Republic in Iran. A woman in Tehran sent me this photo of her scarred back, flogged for the “crime” of showing her hair. Yet, she refuses to be silenced.



Holding a Woman, Life, Freedom slogan, she took this photo as… pic.twitter.com/7q8A6lZINx