Frank Cuesta es atacado por un ciervo en su santuario de animales mientras grababa un directo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “A punto de morir hoy (Atacado brutalmente)”, fue como Frank Cuesta –presentador de televisión español– tituló un video en su canal de YouTube en el que se ve cómo fue atacado por un ciervo en su santuario de animales, en su casa de Tailandia, donde habitan animales que han sido rescatados por él mismo.

“He cometido el error de salir por una zona donde él no veía salida y se me ha echado encima. La culpa ha sido mía, de pensar que él tenía salida y me ha pegado varias cornadas”, explicó en el video, después de que “Perrito” –el ciervo de más de 200 kilos– lo atacó.

A punto de morir hoy (Atacado brutalmente) https://t.co/WrpUdv0Ovh — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) January 29, 2024

Frank Cuesta es un presentador de televisión convertido en youtuber. Comenzó su carrera en la pantalla chica en 2010, con el programa Frank de la jungla, en el cual presentaba fauna exótica en diferentes partes del mundo.

Desde su cuenta de YouTube, ha mostrado el rescate de animales, de los cuales algunos han sido liberados para volver a sus hábitats naturales; otros siguen apareciendo en sus filmaciones, debido a que se han quedado en su santuario, en Tailandia.