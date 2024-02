Paracaidista británico muere al lanzarse del piso 29 de un edificio en Tailandia (video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El paracaidista Nathy Odinson murió tras aventarse del piso 29 de un edificio de Tailandia, practicando el que es considerado como uno de los deportes más peligrosos del mundo: salto BASE.

La caída del británico de 33 años fue grabada, desde donde se realizó el salto, por el acompañante de Odinson. Ambos se encontraban en un edificio en la costa de Pattaya, Tailandia, después de haber entrado al edificio de manera ilegal, según reportaron diversos medios.

De acuerdo con el video del incidente, el paracaídas no abrió, posiblemente debido a una falla, lo que provocó que el joven se precipitara. Odinson se golpeó contra un árbol y, finalmente, se impactó contra el suelo, al tiempo que se escuchan los gritos de una mujer y de la persona que grababa el salto.

El hermano del fallecido, Ed Harrison, declaró al diario británico The Guardian que su hermano tenía una considerable experiencia, ya que había ejecutado cinco mil saltos alrededor del mundo. A pesar de esto, agregó, cometió un error fatal: en el video se observa que su pilotín se había atorado en el arnés, lo que impidó que su paracaídas se abriera.

El salto BASE es un deporte extremo y está considerado como uno de los más peligrosos del mundo. Sus siglas en inglés se refieren a las cuatro categorías de objetos desde donde se puede saltar, los cuales deben tener gran altura, como acantilados y edificios, para lo cual se utiliza un paracaídas. De acuerdo con el medio español, La Información, su tasa de muerte es de 1 entre dos mil 300 saltos.

