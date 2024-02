Retrato de Joe Biden con ojos de láser desata teorías sobre Taylor Swift, Travis Kelce y la NFL

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, publicó en su cuenta en X un retrato en el que le salen rayos láser rojos de los ojos, acompañado del mensaje: “Tal como lo planeamos”.

La publicación desató una serie de teorías entre los seguidores del mandatario.

Algunos comentarios apuntaban a teorías de conspiración relacionadas con la NFL, el jugador Travis Kelce y la cantante Taylor Swift.

Just like we drew it up. pic.twitter.com/9NBvc5nVZE