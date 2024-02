Joven de 16 años resbala del asiento de un telesquí (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una menor de 16 años fue hospitalizada tras caer de un telesquí en la cordillera de la Sierra Nevada en California, Estados Unidos. La joven resbaló del asiento y estuvo colgada hasta que finalmente se precipitó al suelo nevado.

El incidente –grabado en video–, ocurrió en Mammouth Mountain en California central el pasado 27 de enero, cuando la adolescente resbaló del asiento mecanizado que lleva a esquiadores y snowboarders cuesta arriba en la ladera de la montaña.

De acuerdo con una declaración escrita, obtenida por el medio ABC 7 Los Ángeles, operadores de la montaña dijeron que: “Cinco empleados y ocho visitantes respondieron inmediatamente y posicionaron la red de desaceleración debajo de la visitante”.

De acuerdo con el resort que maneja la montaña, la practicante de snowboard fue transportada al Hospital Mammoth para una evaluación, aunque su condición es desconocida actualmente.

#MammothMountain Going #skiing they, it would be fun. This is what happens when you don't hold the blanket or tarp properly. pic.twitter.com/cyXfXyqqsZ