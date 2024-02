Gaza se ha convertido en una “zona de muerte”; Israel ataca Rafah y Khan Younis: OMS

CIUDAD DE MÉXICO (France24).- Los ataques israelíes en la Franja de Gaza dejan cerca de 100 víctimas mortales, solo en las últimas 24 horas. Las pérdidas humanas aumentan luego de que los bombardeos de las tropas del país de mayoría judía golpearan con especial fuerza Khan Younis y Rafah, en el sur del enclave, entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves 22 de febrero.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) resaltó que el territorio gazatí está convertido en una “zona de muerte” tras denunciar las atrocidades que se registran. Entretanto, un ataque a disparos por parte de tres palestinos dejó al menos una persona muerta y cinco heridos cerca de Jerusalén.

Rafah, bajo continúo fuego por aire, mientras sigue latente una incursión terrestre del Ejército israelí.

La mezquita de Al Farouk quedó reducida a ruinas y varias casas y las fachadas de los edificios adyacentes resultaron destruidas por los bombardeos israelíes durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves 22 de febrero, en esa ciudad del extremo sur de Gaza, donde se encuentra la mayor parte de la población internamente desplazada.

"No podíamos dormir. El sonido de las explosiones y de los aviones sobre nosotros no cesaba", describió Jehad Abouemad, de 34 años, que vive en una tienda de campaña con su familia, en Rafah.

Los asaltos también impactaron la vecina ciudad de Khan Younis y otras localidades. Al menos 97 personas murieron y 130 resultaron heridas en esas operaciones de las últimas 24 horas, indicó el Ministerio de Salud local.

Sin embargo, la cifra de víctimas mortales puede ser superior, ya que varios residentes quedaron bajo los escombros o en áreas inaccesibles para los servicios de emergencia, recalcan los funcionarios locales.

"Aviones de ocupación israelíes atacaron una casa de la familia Qatifan en el barrio de Al-Sabra, en el centro de la ciudad, provocando la muerte de siete personas y varias bajas, en su mayoría niños", informó la agencia palestina de noticias Wafa, que citó fuentes médicas, al referirse a embestidas en la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave, donde aún permanecen algunas familias.

Las autoridades sanitarias de Gaza también informaron sobre la muerte de al menos 20 personas en ataques aéreos contra dos casas en el centro de la Franja de Gaza.

La pérdida de vidas humanas es incesante, la gran mayoría civiles. Todo en un sitiado territorio de donde sus habitantes no pueden salir. De acuerdo con el último reporte de la cartera de salud emitido este jueves, 29.410 palestinos han muerto bajo el fuego israelí desde que empezó la ofensiva hace más de cuatro meses, en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre, en el que mató a 1.200 personas y secuestró a alrededor de 240.

Israel quiere devolver a los desplazados al norte de Gaza

En medio de las denuncias de muertes por parte de las tropas de Israel, el Ejército de ese país aseguró que retomó operaciones en la Ciudad de Gaza, donde, según su declaración, mató alrededor de 20 presuntos combatientes de Hamás y destruyó decenas de objetivos del grupo islamista.

Sin embargo, las organizaciones de Derechos Humanos y varios gobiernos, incluido recientemente Estados Unidos, señalan que la retaliación de Israel ha sido “extralimitada”.

Este jueves, según reportes de la prensa local, se conoció que el primer ministro israelí señaló que sus fuerzas militares tienen el objetivo de devolver al norte de Gaza a los residentes de esa parte del enclave, una vez que se restablezca la seguridad.

“En el sur, tenemos un objetivo simple: la victoria total (…) Estamos en camino hacia la eliminación de Hamás y la liberación de nuestros rehenes. No descansaremos hasta lograr la victoria total”, según una declaración de Netanyahu, citada por el diario ‘Times of Israel’.

“En el norte, nuestro objetivo es simple: devolver a los residentes. Para recuperar a los residentes, debemos recuperar la sensación de seguridad y para recuperar la sensación de seguridad, debemos recuperar la seguridad y lo haremos”, continuó.

No está claro cuándo ocurrirían esos nuevos traslados. Entretanto, continúan los llamados de la comunidad internacional para que el Estado de mayoría judía se abstenga de lanzar una incursión terrestre en el sur, como lo ha advertido recientemente. El Gobierno de Benjamin Netanyahu promete “evacuaciones” para “minimizar al máximo” las muertes de civiles. Hasta ahora, no ha informado cómo lo haría.

OMS: Gaza se ha convertido en una “zona de muerte”

Tras más de cuatro meses de asedio contra los gazatíes, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, remarcó que las condiciones en Gaza son “inhumanas” y el enclave se ha convertido en una “zona de muerte”.

“¿En qué mundo vivimos cuando la gente no puede obtener comida o agua, cuando no puede caminar para buscar atención médica" ¿En qué mundo vivimos cuando los trabajadores sanitarios se arriesgan a ser bombardeados mientras salvan vidas o cuando los hospitales tienen que cerrar porque no hay electricidad ni medicinas... o porque se convierten en objetivos militares”, cuestionó Tedros.

Además, el representante de la OMS denunció que desde que empezó la guerra en curso, la malnutrición grave ha pasado del 1% a más del 15 % y que la situación empeorará a medida que la violencia se prolongue y se impida el acceso a la ayuda humanitaria.

"Necesitamos un alto al fuego ahora. Necesitamos que se libere a los rehenes", pidió el director general de la OMS en una rueda de prensa.

Al menos un muerto y cinco heridos tras ataque armado cerca a Jerusalén

La violencia en el marco de la guerra en Gaza se sigue extendiendo a otros territorios palestinos. Según las autoridades israelíes, este jueves tres palestinos abrieron fuego contra automovilistas cerca de un puesto de control israelí, en la ocupada Cisjordania, cerca a la disputada Jerusalén.

El hecho dejó una persona muerta y cinco heridos, señalaron los servicios de emergencia. Una mujer resultó gravemente lesionada, indicó el servicio de ambulancia de Israel.

En cuanto a los presuntos atacantes, la Policía aseguró que agentes de la institución y civiles en el lugar mataron a disparos a dos de los hombres armados e hirieron al tercero.

Asimismo, las autoridades israelíes afirmaron que los agresores eran habitantes de Belén, ciudad palestina en Cisjordania.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista, Itamar Ben-Gvir, aprovechó lo ocurrido para pedir que se levanten más controles de carreteras, al asegurar que la seguridad israelí está “por encima” de la libertad de movimiento de los palestinos.

Desde que comenzó la escalada del conflicto, también han aumentado las muertes de ciudadanos palestinos a manos de militares israelíes y colonos extremistas, por lo que, incluso, el Gobierno de EE. UU. impuso sanciones contra los involucrados en esos hechos.

Israel asegura que busca futuros funcionarios gazatíes “sin vínculos con Hamás”

Mientras se extienden las discusiones sobre lo que ocurriría con la Franja de Gaza cuando culmine la letal guerra en curso, desde Israel difunden nuevos planes.

El Gobierno de mayoría judía busca reclutar palestinos sin vínculos con Hamás para gestionar asuntos civiles en áreas de la Franja de Gaza, designadas como campos de pruebas, para la futura administración del territorio después que concluya el actual conflicto, según indicó este jueves un funcionario del Gobierno de Netanyahu.

El plan excluiría a cualquier empleado de la Autoridad Palestina, reconocida por la comunidad internacional. “Quienes participaron o no condenaron el 7 de octubre quedan excluidos”, afirmó la fuente.

“Estamos buscando a las personas adecuadas para asumir el poder (…) Pero está claro que llevará tiempo, porque nadie querrá presentarse si cree que Hamás les meterá una bala en la cabeza", agregó el funcionario israelí.

El nuevo escenario para Gaza procedería una vez Israel cumpla su objetivo declarado de “eliminar” a Hamás.

El proyecto "podría finalizar una vez que Hamás haya sido destruido y no represente una amenaza para Israel o los habitantes de Gaza", agregó el funcionario, citado por Reuters.

Sin embargo, la Administración de Benjamin Netanyahu aún no ha confirmado esa información.

Hasta el pasado noviembre, Netanyahu tenía un plan distinto. Entonces, durante una entrevista con la cadena estadounidense ‘ABC News’, el primer ministro afirmó que sus tropas asumirían el control del enclave por tiempo “ilimitado” para garantizar la seguridad de los israelíes.

Posteriormente, su Administración ha ido matizando esa postura y algunos de sus funcionarios han señalado que su país no tiene la intención de reocupar Gaza.