Roger Waters arremete contra Bono; esto dijo el exintegrante de Pink Floyd

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El músico Roger Waters criticó las declaraciones que el cantante Bono realizó en octubre de 2023, en un concierto en Las Vegas, donde mostró su apoyo a las víctimas del atentado de Hamás en el festival Supernova Sukkot de Israel: “Fue una de las cosas más repugnantes que he visto en mi vida”.

Durante una entrevista con la agencia de noticias Al Jazeera, el exintegrante de Pink Floyd, quien se ha pronunciado en varias ocasiones a favor del pueblo palestino y en contra del genocidio, compartió su opinión sobre el espectáculo de la banda U2 en The Sphere, en la ciudad de Nevada, donde Bono modificó la letra de la canción Pride (In the Name of Love), para hablar sobre las estrellas de David y dedicarla a las víctimas del atentado que ocurrió el 7 de octubre del año pasado.

En dicha presentación, el cantautor mencionó antes de interpretar la canción: “A raíz de lo que ha pasado en Israel y Gaza, una canción sobre la no-violencia parece, de algún modo, ridícula e irrisoria, pero nuestras plegarias siempre estarán dedicadas a la paz”.

Bono, cantante de @U2, recuerda a las víctimas de la masacre de Hamás del pasado 7 de octubre con una letra especifica de homenaje sobre la melodía de "Pride (In the Name of Love)".

Roger Waters interpretó el gestó del vocalista como una manifestación de apoyo hacia la entidad Sionista, por lo que sentenció: “Cualquiera que conozca a Bono debería agarrarlo de los tobillos y sacudirlo hasta que deje de ser un cretino (...) lo que hizo en Las Vegas, cantar acerca de las estrellas de David, es una de las cosas más desagradables que visto en mi vida”.

Luego, dijo que es necesario comenzar a hablar con quienes se pronuncian a favor de la ocupación sionista: “Y decirles, tu opinión es tan desagradable y degradante”.

El compositor y activista remarcó que lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza es increíble en todos los sentidos: “Es obviamente inconcebible, cada mañana todos nos despertamos estupefactos y disgustados por la entidad Sionista, que está cometiendo este genocidio”.

Entonces aseguró que nadie tiene claro cómo reaccionar o qué hacer ante el conflicto: “Porque la escala, la enormidad del crimen que Israel está cometiendo, es tan grande, que es difícil para nosotros entenderlo y descubrir cómo responder”.

Waters mandó un mensaje a los líderes políticos que insisten en apoyar el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu: “Vamos a ganar esta pelea, porque somos muchos y ellos son pocos, somos la gente, y la gente no quiere este genocidio, solo nuestros líderes locos y lunáticos son los que lo quieren, ellos creen en un comportamiento hedónico unipolar, no creen en el amor”.

De acuerdo con reportes periodísticos, en el ataque de Hamás al festival israelí de música murieron al menos 260 asistentes. Ante la ofensiva de Israel, desde dicho suceso, han muerto más de 29 mil palestinos por ataques israelíes,

El pasado 20 de febrero, Netanyahu prometió continuar la ofensiva hasta la "victoria total".