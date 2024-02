Han muerto 31 mil soldados ucranianos en la guerra con Rusia: Zelenski

KIEV, Ucrania (AP) — El presidente ucraniano Volodimir Zelenski dijo el domingo que 31 mil soldados ucranianos han muerto en acción en los dos años desde que Rusia lanzó su invasión plena.

Zelenski dijo que la cifra era mucho menor que las estimaciones dadas por el gobierno del presidente ruso Vladímir Putin.

“31 mil militares ucranianos han muerto en esta guerra. No 300 mil, ni 150 mil, ni lo que sea que Putin y su círculo de mentirosos han estado diciendo. Sin embargo, cada una de esas pérdidas es un gran sacrificio para nosotros”, declaró Zelenski en el foro “Ucrania. Año 2024” en Kiev.

Dijo que no divulgará las cifras de soldados heridos o capturados. Añadió que “decenas de miles de civiles” han sido asesinados en las zonas ocupadas de Ucrania, pero aclaró que no habrá cifras exactas disponibles hasta que termine la guerra.

“No sabemos a cuántos de nuestros civiles mataron. Nosotros no”, dijo.

Es la primera vez que Kiev confirma la cifra de bajas desde que Moscú lanzó su invasión el 24 de febrero de 2022.

En agosto de 2023, The New York Times reportó que las fuerzas ucranianas habían sufrido 70 mil muertos y entre 100 mil y 120 mil heridos desde el inicio de la guerra, citando a funcionarios estadounidenses no identificados que hablaron directamente con reporteros del Times.

Rusia ha proporcionado pocas cifras oficiales de víctimas. Los datos más recientes del Ministerio de Defensa, publicados en enero de 2023, apuntaban a poco más de 6 mil muertes, aunque informes de autoridades estadounidenses y británicas establecen esa cifra muy por encima.

Un informe de inteligencia estadounidense desclasificado a mediados de diciembre de 2023 estimó que 315 mil soldados rusos habían muerto o herido en Ucrania. De ser exacta, la cifra representa el 87% de los aproximadamente 360 mil soldados que Rusia tenía antes de la guerra, según el informe.

El medio de comunicación ruso independiente Mediazona publicó el sábado que alrededor de 75 mil hombres rusos murieron en 2022 y 2023 luchando en la guerra.

Una investigación conjunta publicada por Mediazona y Meduza, otro sitio de noticias ruso independiente, indica que el ritmo de pérdidas de Rusia en Ucrania no está desacelerando y que Moscú está perdiendo alrededor de 120 hombres por día.